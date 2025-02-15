飛機延誤！南韓空姐打開逃生門　「爬上機翼」打卡拍美照

記者王佩翊／編譯

南韓易斯達航空（Eastar Jet）703航班12日因機場大雪導致延誤，沒想到在等待期間，竟有多名女性空服員打開逃生門，爬上機翼開始打卡拍照。值得注意的是，該機場為禁止攝影的軍用機場，相關畫面曝光後，也引發爭議。

根據jtbc報導，易斯達航空703航班原定12日上午10時20分要從清州機場飛往濟州島，但是清州機場受到大雪影響，跑道積雪超過4公分，因此一度關閉機場，航班也被迫延誤。

在等待過程中卻有民眾拍到，12日上午11時47分左右，在飛機延誤期間，竟有多名身穿制服、腳踩高跟鞋的易斯達航空空服員打開生門，並爬上機翼擺起姿勢拍照。

▲空姐輪番在機翼上拍照。（圖／翻攝自x）

由於事發地點為禁止攝影的軍用機場，因此一行人的行為也引發輿論關注。有目擊者表示，近期南韓國內頻繁發生航空事故，空服員的行為非常令人擔憂。

更令人訝異的是，空服員打開的是必須彎腰通過的小型艙門，並從該門走出機外，該門正是只有在緊急情況下才能開啟的「緊急逃生門」。

對此，易斯達航空解釋稱，這是「教育訓練的一環」，因為平常逃生門不能打開，因此在教育訓練時，有交代空服員，在大雪延誤期間，應該試著打開逃生門，確認是否能正常開啟。不過空服員在上面拍照的行為的確不當，將會調查相關人員，並採取適當處置。