新光三越氣爆　護理師情侶、土木技師「使命感上身」跪地CPR

記者黃翊婷／綜合報導

台中新光三越13日發生氣爆事故，造成4人死亡、38人輕重傷。當時有一對護理師情侶休假前往新光三越逛街，沒想到遇上氣爆事故，2人立刻加入救援行列，為傷者進行CPR，附近建案的土木技師也投入協助，直到救護車抵達，3人才相繼離開，熱血義行獲得大眾讚賞。

▲蘇奕帆、郭芸亘協助救援新光三越氣爆的傷者。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰基急診室護理師蘇奕帆、郭芸亘是男女朋友關係，2人13日趁著休假前往台中新光三越逛街，沒想到遇上氣爆事故，他們一度以為是電梯墜落，跑到1樓才發現是氣爆，現場還有6名民眾倒臥在地，2人立刻衝上前進行急救，包含實施CPR、協助打點滴，當時還有1名白髮長者幫忙輪流做CPR，直到救護車抵達現場。

▲2人跪地幫忙救助傷患。（圖／翻攝自Threads）

蘇男與女友在現場協助救助傷患大約2個小時，經評估醫療量能後，才自行離開。蘇男表示，協助救護是身為護理師的使命感，相信在場的急診護理師看到一定會往前衝。

▲劉澤山擁有急救人員證書，事故發生當下也立刻加入救援行列。（圖／記者陳以昇攝）

而當時在現場幫忙輪流做CPR的白髮長者，是在旁邊建案上班的土木技師劉澤山，他表示，因為職業關係會進行一些急救訓練，自己也領有急救人員證書，知道一個人做CPR沒有辦法撐很久，於是立刻上前幫忙，持續做到救護車抵達。

此外，由於新光三越周邊道路有許多散落物，附近工地的工人為了讓救護車順利進入現場，紛紛上前幫忙將道路清理乾淨。他們一心救人的熱血義行，獲得社會大眾肯定，網友們也在相關新聞底下留言，讚賞他們是「勇者」、「真正的英雄」、「天使」。