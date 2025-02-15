美國副總統：俄若拒與烏簽和平協議　美可能採取軍事行動

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美國副總統范斯：俄若拒與烏簽和平協議　美可能採取軍事行動

▲▼美國副總統范斯（JD Vance）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在德國慕尼黑舉行的慕尼黑安全會議 (MSC) 期間進行雙邊會談。（圖／路透）

▲美國副總統范斯（右二）與烏克蘭總統澤倫斯基在德國慕尼黑進行雙邊會談。（圖／路透，下同）

文／中央社

美國副總統范斯今天接受美國媒體專訪時表示，若俄羅斯總統普丁不同意與烏克蘭締結保證基輔長期獨立的和平協議，華府可能對莫斯科採取制裁甚或軍事行動來施壓。

路透社報導，范斯（JD Vance）接受「華爾街日報」（The Wall Street Journal）訪問時說，美國有「經濟手段，當然也有軍事手段」可用來對付普丁（Vladimir Putin），「有許多規劃、布局方式，但我們真正在乎的是烏克蘭擁有獨立主權」。

美國總統川普（Donald Trump）昨天分別與普丁及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話討論俄烏戰爭事宜，他並指示美國官員開始談判如何終結這場即將滿3年的戰爭。

▲▼美國副總統范斯（JD Vance）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在德國慕尼黑舉行的慕尼黑安全會議 (MSC) 期間進行雙邊會談。（圖／路透）

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天在比利時布魯塞爾參加北大西洋公約組織（NATO）防長會議時對烏克蘭的軍事盟友表示，烏克蘭要恢復2014年俄羅斯併吞克里米亞（Crimea）之前的領土範圍是不切實際的，且華府不認為讓烏克蘭加入北約是解決問題的選項。

川普今天稍早在白宮對媒體記者表示，俄烏戰爭和談會有烏克蘭參與。他說，任何與俄羅斯關於結束戰爭的談判，都會在談判桌保留基輔的席位。

▲▼美國副總統范斯（JD Vance）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在德國慕尼黑舉行的慕尼黑安全會議 (MSC) 期間進行雙邊會談。（圖／路透）

范斯受訪時說：「我認為（和談）會產生一份出乎許多人意料的協議。（川普）總統不會帶著盲目視角來處理這件事，他會說：『所有條件都攤在桌上，我們來達成協議吧。』」

范斯也同意，川普可能視談判情況而改變心意。「比方川普總統可能說，我們不想要這件事，我們可能不喜歡這件事，但如果俄羅斯人不是好的談判對手，或有些我們（原本）可能不予考慮但對烏克蘭人來說非常重要的事，我們願意重新考慮這些選項。」

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