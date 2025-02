車諾比核電廠「炸出火光」！　遭俄無人機襲擊畫面曝光

▲車諾比核電廠的輻射防護罩13日晚間遇襲,瞬間炸出火光。(圖/翻攝X@ZelenskyyUa)



記者吳美依/綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基表示,一架俄羅斯無人機13日晚間攻擊車諾比核電廠(Chernobyl nuclear plant),導致輻射防護罩嚴重毀損,但幸好背景輻射值,依然落在正常範圍內。

澤倫斯基14日在X發文表示,一架「攜帶高爆彈頭的俄羅斯攻擊無人機」,襲擊車諾比核電廠第4號反應爐的輻射防護罩,並且引發了一場大火,但已經被撲滅。該水泥防護罩的功能,正是保護世界免於輻射威脅。

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT