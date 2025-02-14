車諾比核電廠「炸出火光」！　遭俄無人機襲擊畫面曝光

▲車諾比核電廠的輻射防護罩13日晚間遇襲，瞬間炸出火光。（圖／翻攝X@ZelenskyyUa）
記者吳美依／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基表示，一架俄羅斯無人機13日晚間攻擊車諾比核電廠（Chernobyl nuclear plant），導致輻射防護罩嚴重毀損，但幸好背景輻射值，依然落在正常範圍內。
澤倫斯基14日在X發文表示，一架「攜帶高爆彈頭的俄羅斯攻擊無人機」，襲擊車諾比核電廠第4號反應爐的輻射防護罩，並且引發了一場大火，但已經被撲滅。該水泥防護罩的功能，正是保護世界免於輻射威脅。
Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025
This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT
澤倫斯基引述國家緊急服務局說法指出，「輻射水平沒有增加，並且正被持續監測中。但根據初步評估，防護罩受到的破壞非常嚴重。」他表示，每晚針對烏克蘭基礎設施的無人機攻擊，意味著俄羅斯總統普丁「肯定沒有準備要談判，他準備繼續欺騙世界」。
國際原子能總署（IAEA）也表示，當地時間凌晨1時50分左右，位於車諾比的現場團隊聽見來自「新型安全圍阻體」（New Safe Confinement）、也就是輻射防護照的爆炸聲，並且目睹一場火災，「他們被告知，一架無人機襲擊了新型安全圍阻體的屋頂」，幸好沒有跡象表明防護罩內部破裂。
▲輻射防護罩嚴重毀損。（圖／翻攝X@iaeaorg）
1986年，車諾比核電廠第4號反應爐爆炸，向蘇聯與歐洲部分地區釋放大量放射性物質，導致逾30萬人被迫撤離家園。2016年，當局圍繞著第4號反應爐建造「新型安全圍阻體」，限制反應爐殘留的放射性物質，釋放到大氣之中。
烏克蘭軍方表示，13日晚間，俄羅斯一共向烏克蘭發射133架無人機，其中73架被擊落，85架沒有擊中目標。而俄羅斯並未立即回應此事。
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