　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

車諾比核電廠「炸出火光」！　遭俄無人機襲擊畫面曝光

▲▼俄無人機襲擊車諾比核電廠　輻射防護罩「炸出火光」畫面曝。（圖／翻攝X）

▲車諾比核電廠的輻射防護罩13日晚間遇襲，瞬間炸出火光。（圖／翻攝X@ZelenskyyUa）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基表示，一架俄羅斯無人機13日晚間攻擊車諾比核電廠（Chernobyl nuclear plant），導致輻射防護罩嚴重毀損，但幸好背景輻射值，依然落在正常範圍內。

澤倫斯基14日在X發文表示，一架「攜帶高爆彈頭的俄羅斯攻擊無人機」，襲擊車諾比核電廠第4號反應爐的輻射防護罩，並且引發了一場大火，但已經被撲滅。該水泥防護罩的功能，正是保護世界免於輻射威脅。

澤倫斯基引述國家緊急服務局說法指出，「輻射水平沒有增加，並且正被持續監測中。但根據初步評估，防護罩受到的破壞非常嚴重。」他表示，每晚針對烏克蘭基礎設施的無人機攻擊，意味著俄羅斯總統普丁「肯定沒有準備要談判，他準備繼續欺騙世界」。

國際原子能總署（IAEA）也表示，當地時間凌晨1時50分左右，位於車諾比的現場團隊聽見來自「新型安全圍阻體」（New Safe Confinement）、也就是輻射防護照的爆炸聲，並且目睹一場火災，「他們被告知，一架無人機襲擊了新型安全圍阻體的屋頂」，幸好沒有跡象表明防護罩內部破裂。

▲▼俄無人機襲擊車諾比核電廠　輻射防護罩「炸出火光」畫面曝。（圖／翻攝X）

▲輻射防護罩嚴重毀損。（圖／翻攝X@iaeaorg）

1986年，車諾比核電廠第4號反應爐爆炸，向蘇聯與歐洲部分地區釋放大量放射性物質，導致逾30萬人被迫撤離家園。2016年，當局圍繞著第4號反應爐建造「新型安全圍阻體」，限制反應爐殘留的放射性物質，釋放到大氣之中。

烏克蘭軍方表示，13日晚間，俄羅斯一共向烏克蘭發射133架無人機，其中73架被擊落，85架沒有擊中目標。而俄羅斯並未立即回應此事。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／新光三越驚傳掉落物！
新光三越氣爆4死　頭胸腹受傷、多重器官衰竭死亡
神秘白髮男身分曝！新光三越氣爆後幫CPR　還原澳門嬤急救現場
快訊／確定了！韓國瑜18日再邀朝野協商總預算　藍白反彈、綠樂
熱心男是餐廳董座！衝現場幫忙　他曝傷患：看得到地方全脫皮
33歲資深男樓管罹難　盧秀燕親赴靈堂上香
快訊／再尋獲4皮膚組織！碎屍已飄到高雄港區

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

NBA撞期媽祖遶境！舊金山啟動緊急行動中心：理性慶祝不然就監獄見

才剛擺脫野火！洛杉磯暴雨淹路「恐爆土石流」　逾百家庭緊急疏散

中國女留學生加州遇害　私生活引熱議！美警公布兇嫌照

28歲健身教練耍帥！挑戰「懸崖跳水」炫技　下秒狠撞岩石落海慘死

車諾比核電廠「炸出火光」！　遭俄無人機襲擊畫面曝光

東電拆福島核電廠空貯存槽　核處理水排海後首見

川普會晤莫迪　承諾增加軍售「將賣F-35戰機給印度」

南韓國足黃義助「偷拍」性愛影像遭外流　一審宣判出爐

Google Maps將墨西哥灣改名「美國灣」　墨總統揚言提告

大麻園火警！附近居民集體茫掉　「瘋狂傻笑」停不了

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

#新光三越 12樓 #氣爆 #空拍 畫面曝 1樓廣場、鄰近道路滿目瘡痍

民眾曝「恐怖氣爆當下」她手抖拍影片：以為要扁掉了

【台中新光三越氣爆】11樓櫃姐逃生曝內部慘況

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

蔡英文飆車！　把吉伊卡哇燈籠改裝越野車狂暴衝

NBA撞期媽祖遶境！舊金山啟動緊急行動中心：理性慶祝不然就監獄見

才剛擺脫野火！洛杉磯暴雨淹路「恐爆土石流」　逾百家庭緊急疏散

中國女留學生加州遇害　私生活引熱議！美警公布兇嫌照

28歲健身教練耍帥！挑戰「懸崖跳水」炫技　下秒狠撞岩石落海慘死

車諾比核電廠「炸出火光」！　遭俄無人機襲擊畫面曝光

東電拆福島核電廠空貯存槽　核處理水排海後首見

川普會晤莫迪　承諾增加軍售「將賣F-35戰機給印度」

南韓國足黃義助「偷拍」性愛影像遭外流　一審宣判出爐

Google Maps將墨西哥灣改名「美國灣」　墨總統揚言提告

大麻園火警！附近居民集體茫掉　「瘋狂傻笑」停不了

NBA撞期媽祖遶境！舊金山啟動緊急行動中心：理性慶祝不然就監獄見

驚傳掉落物！新光三越12樓外牆毀損嚴重　疑碎片墜地畫面曝

走私藏不住！　高雄關緝獲市價逾4千萬非法香菸

才剛擺脫野火！洛杉磯暴雨淹路「恐爆土石流」　逾百家庭緊急疏散

每2年搬一次家「房子該買還是租」？　理財專家給解答

路透：習近平將召開座談會提振經濟　馬雲等人將出席

日本球場硬體超讚　鄭兆行點出日本球員最大特色

SCFI連5黑！美東線跌逾12％　業者估3月運價也無上漲跡象

視察台中新光三越氣爆　卓榮泰：不允許第二次危害發生

碎屍魔突找朋友幫理大光頭　他驚悚回憶嚇破膽：當時已殺2人

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

國際熱門新聞

史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死

大麻園火警！居民集體茫掉　狂傻笑

川普再控「台灣奪走晶片生意」

每天搭飛機上班！她早上4點起床

川普宣布「對等關稅」美股走揚　台積電ADR反跌2.20%

人類1000年後長怎樣？　AI模擬圖像曝

即／南韓釜山飯店惡火　6人慘死

啦啦隊「勝利女神」爆下海　AV達人大讚：超可愛

櫻花妹赴美「聽不懂英文」！被當賣淫女遣返

川普宣布課徵「對等關稅」：盟友對手皆適用

趕走普丁是錯誤　川普挺俄重返G7

川普新關稅計畫　最快4月1日實施

川普對等關稅　「這些國家」最衝擊

划艇一半遭鯨吞　驚人影片瘋傳

更多熱門

相關新聞

無人機註冊破3.8萬架　民航局分階段強化管理

無人機註冊破3.8萬架　民航局分階段強化管理

因應無人機使用需求，及飛航安全考量，民航局去年12月1日發布修正「遙控無人機管理規則」，並分階段施行，包括申請年齡下修至14歲，以及換照制度等，迄今3.8萬架註冊，申請飛航活動更有2.3萬件。

東電拆福島核電廠空貯存槽

東電拆福島核電廠空貯存槽

俄烏戰後重建需求　中鋼漲逾7％爆20萬張大量

俄烏戰後重建需求　中鋼漲逾7％爆20萬張大量

烏克蘭總統府：不參與慕尼黑美俄會談

烏克蘭總統府：不參與慕尼黑美俄會談

趕走普丁是錯誤　川普挺俄重返G7

趕走普丁是錯誤　川普挺俄重返G7

關鍵字：

車諾比核電廠俄羅斯烏克蘭無人機烏俄戰爭俄烏戰爭輻射

讀者迴響

熱門新聞

台知名女主播不倫車震！

高雄骨科名醫猝逝　寒流來襲不適急救無效

打算今年結婚！女樓管氣爆亡　男友領遺體悲憤捶桌

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

氣爆發生盧秀燕第一反應問這句　對話曝

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

氣爆後跪地CPR！天使情侶現身還原恐怖現場

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

三越死者高樓噴飛落地？消防局回應

新光氣爆！「沒火光、沒焦」大票共鳴：很怪

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住

川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德明天一早召開國安高層會議因應

賈永婕參加「大S告別聚會」

獨／碎屍魔弟遭通緝！藏身處僅離兇宅700m

史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死

更多

最夯影音

更多

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面