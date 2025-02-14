車諾比核電廠「炸出火光」！　遭俄無人機襲擊畫面曝光

▲車諾比核電廠的輻射防護罩13日晚間遇襲，瞬間炸出火光。（圖／翻攝X@ZelenskyyUa）



記者吳美依／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基表示，一架俄羅斯無人機13日晚間攻擊車諾比核電廠（Chernobyl nuclear plant），導致輻射防護罩嚴重毀損，但幸好背景輻射值，依然落在正常範圍內。

澤倫斯基14日在X發文表示，一架「攜帶高爆彈頭的俄羅斯攻擊無人機」，襲擊車諾比核電廠第4號反應爐的輻射防護罩，並且引發了一場大火，但已經被撲滅。該水泥防護罩的功能，正是保護世界免於輻射威脅。

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025

澤倫斯基引述國家緊急服務局說法指出，「輻射水平沒有增加，並且正被持續監測中。但根據初步評估，防護罩受到的破壞非常嚴重。」他表示，每晚針對烏克蘭基礎設施的無人機攻擊，意味著俄羅斯總統普丁「肯定沒有準備要談判，他準備繼續欺騙世界」。

國際原子能總署（IAEA）也表示，當地時間凌晨1時50分左右，位於車諾比的現場團隊聽見來自「新型安全圍阻體」（New Safe Confinement）、也就是輻射防護照的爆炸聲，並且目睹一場火災，「他們被告知，一架無人機襲擊了新型安全圍阻體的屋頂」，幸好沒有跡象表明防護罩內部破裂。

▲輻射防護罩嚴重毀損。（圖／翻攝X@iaeaorg）

1986年，車諾比核電廠第4號反應爐爆炸，向蘇聯與歐洲部分地區釋放大量放射性物質，導致逾30萬人被迫撤離家園。2016年，當局圍繞著第4號反應爐建造「新型安全圍阻體」，限制反應爐殘留的放射性物質，釋放到大氣之中。

烏克蘭軍方表示，13日晚間，俄羅斯一共向烏克蘭發射133架無人機，其中73架被擊落，85架沒有擊中目標。而俄羅斯並未立即回應此事。