　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法11歲少女遭刺身亡　23歲兇嫌疑因「電玩不順」洩憤

▲▼法11歲少女遭刺身亡　23歲兇嫌疑因「電玩不順」洩憤。（圖／達志影像／美聯社）

▲受害者露易絲的學校圍牆，民眾獻花哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎13日專電

法國11歲少女8日被發現身中數刀陳屍在家附近樹林裡，23歲的鄰居兇嫌已坦承犯案。兇嫌疑似只因玩電玩過程不順心，便找人勒索洩憤，震驚全國。電玩工會立即發出聲明，譴責暴力行為。

法國發生一起駭人案件。一位11歲的女孩露易絲（Louise）8日深夜被人發現倒臥在巴黎南郊艾松省（Essonne）的樹林裡，身中多刀身亡，引起輿論譁然。

少女親友7日下午報警失蹤，警民發動搜索，凌晨2點半左右在樹林發現少女的遺體。這位金髮女孩被同學形容為「親切可人」，總是「充滿笑容」。

經過嫌犯同校學生與親妹妹指認監視器畫面，警方10日晚間循線逮捕23歲的兇嫌歐文 L.（Owen L.）。11日晚間，他的DNA被證實與女孩的手上DNA吻合。

據BFM電視台（BFMTV）報導，歐文曾有暴力與偷竊等輕罪案底，被形容為「沈迷電玩」。受害者露易絲就讀的學校也是歐文的母校。

法國艾佛里市（Evry）檢察官杜郎（Gregoire Dulin）12日下午召開記者會表示，歐文12日凌晨坦承犯案，並已隨即被移往監獄。杜郎指出，兇嫌犯案當天在玩線上遊戲「要塞英雄」時與其他玩家發生爭執，氣憤離家，想要「偷竊或敲詐」洩憤，卻遇到在放學回家路上的露易絲。

歐文向警方供稱，他以協助找尋失物為由將露易絲騙至樹林裡，接著便持刀威脅並翻找女孩包裡的物品。女孩的尖叫聲讓他驚慌，他「一時情急」將受害者推倒並以刀攻擊。檢察官表示過程仍有待調查。

內政部長霍塔尤（Bruno Retailleau）隨即在受訪中質疑青少年沈溺電玩的危險性。

不過電玩產業工會今天出面回應，並在一則聲明中指出，產品不會使人變得暴力。「電玩是娛樂產品，和電影、書和音樂一樣。最近許多研究顯示，電玩和真實生活中的暴力行為並無相關。」

工會對露易絲之死表達震驚，也譴責無端暴力行為，表示需探究暴力背後更大、更深層的社會因素。

歐文來自「正常家庭」，巴黎人報（Le Parisien）今天指出，他父親任職於銀行業，母親則投身文化業，且積極參與當地事務。兩個家庭僅相距300公尺，露易絲每天上下學都會經過嫌犯家。

兇嫌父母還曾參與最初的搜尋工作，但現在卻和歐文女友一起，以「隱匿罪行」為由被拘留在看守所，據信他們為兇嫌提供虛假的不在場證明。

目前警方並未在受害者遺體上提取到性暴力犯罪的證據，也排除為劫財犯案，因手機仍在受害者身上。警方現階段傾向認為這是一起只是為了洩憤的暴力攻擊。

據巴黎人報指出，兇嫌沒有精神病史，但旁人對他評價是「很暴力」，甚至攻擊過親妹妹。協助指認的妹妹透過友人表示，現在很擔心哥哥報復。

近年來，法國青少年與校園暴力案件時有所聞。然而在此案爆發的第一時間，卻有媒體未待調查確定就把矛頭指向外來移民，稱「這些生命遭與法國無關的人士傷害」，似乎企圖煽動種族緊張關係。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
新光三越氣爆就醫增至37人！　6人在加護
獨／昨深夜宣布開放員工入館取物！　新光三越「急轉彎取消」
新光三越「外牆炸出洞」　建築設計師分析：否則更慘重
獨／新光三越今3時段讓員工入館取物　「3項規定」曝光
台中三越氣爆！樓下餐廳怨「施工超大力」　工人憶：像災難電影
厚衣還不能收！週日冷氣團來襲　專家：可能達強烈等級
快訊／一家7口「2歲女童」頭部重創　ICU搶命中
差一個紅燈躲過新光三越氣爆　押人犯刑警、返隊救護車直擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

法11歲少女遭刺身亡　23歲兇嫌疑因「電玩不順」洩憤

美國航母杜魯門號「撞上商船」　幸無人員傷亡

人類1000年後長怎樣？　AI模擬圖像曝：出現駝背、鷹爪手

川普闢對等關稅新戰線　學者：對台灣產業影響不大

喊話習近平、普丁國防預算砍半！　川普：錢該花在別處

川普再控「台灣奪走晶片生意」　誓言搶回美國

史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死

川普宣布「對等關稅」激勵美股走揚　台積電ADR反跌2.20%

川普承諾讓烏克蘭參與停戰和談　盼與俄中談削減軍費

川普課徵「對等關稅」藍圖　最快4／1實施

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

#新光三越 12樓 #氣爆 #空拍 畫面曝 1樓廣場、鄰近道路滿目瘡痍

民眾曝「恐怖氣爆當下」她手抖拍影片：以為要扁掉了

【台中新光三越氣爆】11樓櫃姐逃生曝內部慘況

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

蔡英文飆車！　把吉伊卡哇燈籠改裝越野車狂暴衝

法11歲少女遭刺身亡　23歲兇嫌疑因「電玩不順」洩憤

美國航母杜魯門號「撞上商船」　幸無人員傷亡

人類1000年後長怎樣？　AI模擬圖像曝：出現駝背、鷹爪手

川普闢對等關稅新戰線　學者：對台灣產業影響不大

喊話習近平、普丁國防預算砍半！　川普：錢該花在別處

川普再控「台灣奪走晶片生意」　誓言搶回美國

史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死

川普宣布「對等關稅」激勵美股走揚　台積電ADR反跌2.20%

川普承諾讓烏克蘭參與停戰和談　盼與俄中談削減軍費

川普課徵「對等關稅」藍圖　最快4／1實施

富藍戈IG自曝「我回來了」　球團回應：達成續約共識

尪送情人節禮物「踩到禁忌」！《黑澀會》Apple一招破解：馬上給10塊

新光三越氣爆就醫增至37人！衛福部：14人仍住院「6人在加護」

獨／昨深夜宣布開放員工入館取物！　新光三越早上「急轉彎取消」

鋒面尾周日夜襲　下波冷氣團冷很久「最凍跌破10度」

新光三越氣爆炸飛磚牆！墜12F砸死2澳門旅客　現場封鎖清理畫面曝

骨科名醫「流感併發心肌梗塞」猝逝　醫示警10大前兆

防氣爆釀死傷！高雄10百貨商場全面消防安檢　稽查結果出爐

台中新光三越氣爆奪4命！警消重返現場尋真相　檢搭棚設相驗中心

新光三越氣爆「外牆炸出洞」　建築設計師分析：否則更加慘重

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

國際熱門新聞

史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死

川普再控「台灣奪走晶片生意」

川普宣布「對等關稅」美股走揚　台積電ADR反跌2.20%

每天搭飛機上班！她早上4點起床

川普宣布課徵「對等關稅」：盟友對手皆適用

川普新關稅計畫　最快4月1日實施

櫻花妹赴美「聽不懂英文」！被當賣淫女遣返

川普課徵「對等關稅」藍圖　最快4/1實施

人類1000年後長怎樣？　AI模擬圖像曝

大馬一家5人葬身火窟　母疑一屍兩命

啦啦隊「勝利女神」爆下海　AV達人大讚：超可愛

川普承諾讓烏克蘭參與停戰和談　盼與俄中談削減軍費

川普對等關稅新戰線　　學者估對台影響不大

孩子的爸搞上她親媽　她一看裸照崩潰

更多熱門

相關新聞

她點餐遭保全「猛呼巴掌」轟出去

她點餐遭保全「猛呼巴掌」轟出去

美國加州洛杉磯一間塔可鐘（Taco Bell）發生離譜事件，一名女顧客點餐到一半時，遭到保全驅離，她拒絕之後，竟被對方猛力賞了一巴掌，最終只好離開。上述衝突過程在社群媒體瘋傳，但塔可鐘目前尚未回應此事。

陳冠廷獲邀參加法國外交部「2025未來人物計畫」

陳冠廷獲邀參加法國外交部「2025未來人物計畫」

首席電眼女護法正面曝　涉精舍殺人強逼懺悔害命

首席電眼女護法正面曝　涉精舍殺人強逼懺悔害命

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

北市精舍命案收網　女住持交保後首度傳訊

北市精舍命案收網　女住持交保後首度傳訊

關鍵字：

法國命案謀殺暴力電玩

讀者迴響

熱門新聞

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

高雄骨科名醫猝逝　寒流來襲不適急救無效

三越死者高樓噴飛落地？消防局回應

川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德明天一早召開國安高層會議因應

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

獨／碎屍魔弟遭通緝！藏身處僅離兇宅700m

台中電廠大火　鍋爐室燒100平方公尺

史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死

波多野結衣曝「想去台灣」卻被拒

新光三越23歲女樓管遇爆炸　男友衝醫院「已無心跳」

水餃好吃到國稅局處長天天來　下場是開發票

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

台中三越無燃燒　消防員推論：如粉塵

網傳「新光三越氣爆」拆除遇到切瓦斯管：切下去大爆炸

更多

最夯影音

更多

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面