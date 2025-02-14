喊「2技能」全民必學！他PO一段OHCA急救片　眾人讚爆：流暢

記者鄺郁庭／綜合報導

「天有不測風雲，人有旦夕禍福。」有網友近日分享「新北消防發爾麵」的一段影片，「非常專業的OHCA急救！整個過程不慌不亂！黃金時間順利救活一家人的幸福。」並建議大家一定都要學習「CPR+AED」的安全急救技能，「當民眾都具備急救素養和知能，你我都能成為第一線救護先鋒的專業後盾。」

有網友在Threads分享「新北消防發爾麵」的急救影片，只見影片時間是2019年的9月，地點是新北市某間百貨公司，當時急救人員評斷OHCA後，冷靜地詢問剛剛有沒有人看到發生什麼事。一邊聽民眾敘述，一邊手也沒停下來，甚至還邊指示著旁邊的人該如何幫助。

實際找到原影片，說明欄指出當時患者癲癇發作，救護人員抵達現場發現患者OHCA（到院前心肺功能停止），立即實施高品質CPR+AED，患者於現場 ROSC（恢復自主呼吸心跳），且救護人員判讀心電圖為典型心肌梗塞，通知院端啟動急救小組，經過院內治療後康復出院，38歲的少年家得以繼續寫下他的人生。

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原PO就不禁讚嘆，「非常專業的OHCA急救！整個過程不慌不亂！黃金時間順利救活一家人的幸福。」他建議大家一定要去學習「CPR+AED 」安全急救技能，「當民眾都具備急救素養和知能，你我都能成為第一線救護先鋒的專業後盾。有效串起『生命之鏈』。勇於出手救人不要怕：『Just do it』。」

話題引發熱議，「安全急救真的非常重要，小時候或許都有教，但都簡單帶過，自己去學習考證當救護員才知道，我們一般民眾之前學習很多急救，其實根本都沒有到位」、「太值得尊敬了，不只是流暢的指導救援，實施急救後還能回報急診病患狀況」、「救回來了，聽到這句真好。」