新光三越內部士氣低落　吳昕陽發信：「沒有人是孤單的」

▲ 台中新光三越氣爆總經理吳昕陽接受採訪。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越氣爆意外，造成4人罹難30多人輕重傷，罹難者有2名是新光三越樓管，目前中港店無限期停業進行事故調查，新光三越內部士氣低落，總經理吳昕陽也發出內部信件，信中表示：「沒有人是一個人孤單的。」我們是一個大家庭，在這個艱難的時刻，我們同在，公司會全力提供一切必要的支持與協助。

台中新光三越遭逢重大工安事件，一級主管包括總經理吳昕陽、副總吳昕昌火速趕到現場，站上第一線說明後又前往醫院慰問傷者，而台中市府稍晚也宣布中港店無限期停業接受調查，對此新光三越也發出聲明表示在第一時間成立應變中心，讓傷者家屬、警消人員等都有專屬聯繫窗口。

昨吳昕陽現身時滿臉倦意、神情哀傷，而據悉新光三越內部氣氛低落，辦公室氛圍相當低迷，今吳昕陽也發出內部信件，強調「很遺憾的有同仁離開我們，我們懷著沉痛的心情，向不幸罹難的同仁致以最深切的哀悼。他們曾與我們並肩努力，為團隊獻出心力，他們的離開，讓我們無比不捨。」

信中也提到「我希望每一位同仁知道，沒有人是一個人孤單的。請大家照顧好自己與身邊的同事，若有任何需求或疑問，請隨時向主管反映，公司會盡全力協助。」

曾與吳昕陽工作過的前員工表示「他現在一定很難過，他總跟下屬提起、永遠記得肩膀上背負多少家庭跟員工。」也有品牌透露，前幾天吳昕陽才與部分品牌聚餐，席間也一直表示品牌跟賣場都是一家人。

▲ 吳昕陽（背對者）與一級主管在現場討論相關事宜。



吳昕陽內部信件全文：

各位同仁，大家好：

台中中港店發生了令人沉痛不捨的意外事件，面對突如其來的變故，此刻的我有著一樣哀痛的心情。我們是一個大家庭，在這個艱難的時刻，我們同在，公司會全力提供一切必要的支持與協助。

在此次的意外中，很遺憾的有同仁離開我們，我們懷著沉痛的心情，向不幸罹難的同仁致以最深切的哀悼。他們曾與我們並肩努力，為團隊獻出心力，他們的離開，讓我們無比不捨。同一時間，對於仍在與傷痛奮鬥的同仁們，我們深深地掛念，也期盼他們能夠早日康復，公司將全力提供協助，與你們一起度過這段艱難的時光。

我希望每一位同仁知道，沒有人是一個人孤單的。我要感謝所有同仁在困難時刻仍然彼此支持、互相關懷。這份團結與溫暖，是我們最珍貴的力量。未來，無論面對任何挑戰，我們都將並肩前行，共同守護這個我們一起努力打造的環境。

請大家照顧好自己與身邊的同事，讓我們彼此關懷，逐步走出陰霾。若有任何需求或疑問，請隨時向主管反映，公司會盡全力協助。

再次感謝大家的理解與努力，讓我們一起攜手度過這段艱難的時光。

昕陽 謹上

吳昕陽

2025.2.14