新光三越捐氣爆罹難者各100萬元　高層至醫院探望傷者

▲台中新光三越氣爆，總經理吳昕陽與高層抵達現場。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者蔡惠如／綜合報導

台中新光三越2／13上午11點半發生重大公安意外，截至下午5時統計有4人罹難、20多人受傷，新光三越總經理吳昕陽下午親上火線表達傷痛，將會盡可能負起責任，隨後也陸續至5間醫院探視25名傷者，新光三越官方表示，對4位罹難者家屬表達最深切的哀痛與關懷，各別提供新台幣100萬元致意。

新光三越中港店今早發生氣爆，因波及至少3個樓層，鄰近樓層的管線一片狼籍，新光三越總公司人員第一時間收到訊息，一級主管立即動身，目前共有4人罹難、25人輕重傷，總經理吳昕陽稍早現身，臉色哀戚表示，目前最重要的事情是針對傷者，進行第一個階段的撫卹動作，我們會盡所能針對該負責的、負上所有的責任。

而下午吳昕陽也會同新光三越執行副總吳昕昌，以及百貨相關高階主管趕赴五間醫院，分別探視25位傷者並提供慰問金，並對4位罹難者家屬各別提供新台幣100萬元致意，表達最深切的哀痛。

總公司也再度對外強調，將全力配合公部門，並持續關注後續發展，提供必要的協助。目前最關切的是救災與善後，會盡全力把對人的善後列為第一優先，新光三越也一定會負起該有的責任。