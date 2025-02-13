氣爆當下...以為地震！市府員工驚曝「整棟樓都在搖」：像被恐攻

▲台中新光三越氣爆，前面廣場滿目瘡痍，成為台灣百貨史上最大工安意外。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

台中市新光三越今（13）日上午11時許發生氣爆，截至目前已造成4死20輕重傷，氣爆發生時，位於附近的台中市政大樓也感受到明顯震動，正在辦公的市長盧秀燕一度以為地震，工作人員則透露當下大樓都在搖晃，如同「被恐怖攻擊一樣」。

據了解，台中市新光三越12樓美食街今進行改裝，疑似因裝潢施工時挖到瓦斯管路引發氣爆，12樓現已滿目瘡夷、形同廢墟。氣爆當下距離不到500公尺附近的市府大樓也感受到強大震動，有員工透露整棟大樓都在搖晃，如同「被恐怖攻擊一樣」，當時在市府的盧秀燕也感受到異樣，立刻派人員查看，事發後火速成立災害應變中心，指示相關局處全力救災。

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目前消防正全力搶救中，市府後續將進行調查釐清氣爆發生原因。由於氣爆意外造成重大傷亡，現場已進行交通管制，市府也呼籲市民勿靠近現場，以利救災進行。



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