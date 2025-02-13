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全台濕冷「2地雨最大」　下波冷氣團急凍探10度

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

▲冷氣團加上南方雲系影響，各地有雨且濕冷。（示意圖／資料照）

記者李姿慧／台北報導

兩波冷空氣接力，今天(13日)清晨將是這波冷氣團最冷時刻，加上各地有雨，感受溼冷，明天氣溫回升，不過周六晚間又有一波鋒面，周日再有冷氣團南下，低溫下探10度，預估要下周三才會回暖。

中央氣象署科長林伯東今表示，本周有兩波冷空氣影響，加上南方雲系影響，這兩天比較溼；由於南海對流發展旺盛，水氣移入台灣，今天幾乎全台各地都發大雨特報，中部以北、宜蘭降雨明顯。

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林伯東進一步說明，今天晚間後隨冷空氣往南移動，雲系逐漸遠離，各地降雨開始趨緩；明天白天、晚上到周六清晨，各地降雨逐漸緩。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

不過周末又要變天了，林伯東表示，周六晚間受另一波鋒面影響，北部開始降雨；周日再有一波冷空氣南下，迎風面地區開始轉為下雨、下周一、下周二持續受冷氣團影響，迎風面地區降雨明顯，下周三東北風減弱，迎風面地區降雨趨緩。

未來一周溫度將受兩波冷空氣影響，林伯東分析，今明兩天因冷氣團影響加上降雨，白天溫度低於20度，今天清晨台北也出現低於14度低溫，冷氣團達標，明天白天冷氣團減弱，氣溫回升，溫度逐漸往上升。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

林伯東表示，周日有另一波冷空氣逐漸南下，溫度明顯下降，台北可能出現低於14度低溫，其他地區白天高溫也會降到20度以下，各地明顯轉冷，要到下周三冷空氣才會減弱。

林伯東提醒，今天清晨是這波冷氣團最冷時刻，近山區有接近10度低溫；下波冷空氣偏向乾冷，日夜溫差大，台北會出現14度左右低溫，部分近山區、竹苗、金馬地區可能溫度更低，下探10度左右。

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