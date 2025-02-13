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短波槽通過台灣上空「降雨持續」　下周三華南雲雨帶再襲

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▲鋒面及南方雲系影響，今各地有雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天（13日）水氣偏多，白天各地降雨仍明顯，明天水氣減少，不過東部和山區仍有雨；周六晚間又有鋒面尾掠過北台灣，北部、東北部有雨；周日下波冷空氣南下，環境轉乾，局部低溫可能下探10度。下波降雨增多時間點要等到下周三之後。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天白天各地降雨仍明顯，雖地面鋒面已通過，但中層短波槽在白天仍在通過台灣上空，水氣偏多，各地陰天有陣雨或短暫陣雨，降雨時間較長，累積雨量較大，局部地區可能有短時間較大雨勢。

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今晚水氣開始減少，雖各地還有雨，不過比白天減緩許多，從長時間陰雨轉成短暫陣雨，降雨範圍也會縮減，但仍不穩定。

明天東北季風強度減弱，底層風向轉偏東風，水氣進一步減少，吳聖宇說明，各地仍是雲多，局部地區有短暫陣雨的天氣型態，降雨範圍偏向東半部以及山區為主，還沒完全穩定下來。

▲▼中層短波槽在白天仍在通過台灣上空，今各地仍有雨。（圖／氣象署提供）

▲中層短波槽在白天仍在通過台灣上空，今各地仍有雨。（圖／氣象署提供）

周六轉東南風，吳聖宇指出，新一波鋒面系統白天期間在台灣北邊逐漸建立，要等到晚間至周日清晨，鋒面尾端才會掠過北台灣，周六白天各地天氣會比較穩定，東半部有局部短暫陣雨，西半部為多雲到晴。

吳聖宇表示，周六晚間鋒面接近，尾端快速掠過北台灣，北部、東北部降雨機會略提高，不過因鋒面結構較好的位置偏北在海面上通過，對陸地天氣影響較小，降雨機會雖提高，但是實際出現降雨情況應該不會很明顯。

周日到下周一、二受東北季風影響，不過水氣少，吳聖宇分析，主要受北方較乾的空氣影響，只有迎風面的東半部有些局部短暫陣雨，北部、東半部雲量都較多，中南部多雲到晴，恢復到典型的冬季東北季風型天氣。

再下一次降雨增多的時間可能要等到下周三之後，大陸華南雲雨帶發展東移接近台灣，北部、東半部降雨有增多趨勢，不過轉變時間點及影響程度待觀察。

氣溫方面，吳聖宇表示，今天東北季風帶來較涼空氣，配合明顯降雨、濕度偏高，各地溫度偏涼，中北部、東北部白天高溫16到18度，南部及花東地區高溫18到20度，今晚到明天清晨在中北部、東北部空曠地區低溫約12到14度，市區低溫14到16度，南部及花東空曠地區低溫13到15度，市區低溫15到17度，夜晚清晨的溫度還是略為偏低。

明天東北季風減弱、降雨減少，各地溫度回升，周六各地白天高溫會再回升，周日到下周一、二東北季風增強，吳聖宇分析，北部、東北部及花蓮白天高溫下降到17到20度間，中部、南部及東南部高溫仍可達21到24度，南部局部地區因陽光照射，高溫可能更高。

吳聖宇表示，雖預報看來周日南下的冷空氣強度不是特別強，但是因為周日到下周二這段期間整體天氣較好，雲量少的情況下，夜間有機會出現輻射冷卻作用，不排除夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區有局部低溫發生的可能性，局部單點的低溫有機會來到10到12度間。

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