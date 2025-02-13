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新光三越災後「員工第一視角」畫面曝！他嚇壞：要停業一陣子了

台中新光三越百貨發生嚴重氣爆，建築物天花板大面積崩落，現場猶如強震肆虐過後的人間煉獄。（圖／民眾提供）

▲台中新光三越百貨發生嚴重氣爆，建築物天花板大面積崩落，現場猶如強震肆虐過後的人間煉獄。（圖／民眾提供）

圖文／CTWANT

台中市新光三越百貨今（13日）上午驚傳重大死傷事故，位於百貨12樓的美食街突發生氣爆，不僅一樓大門玻璃窗全被震碎，就連館內電梯也被震垮，天花板、磁磚掉滿地，現場殘破不堪。對此，一名新光三越員工也PO出災後現場影片，驚呼「內部視角真的很驚人可怕！」

位於台中西屯區台灣大道三段301號的「新光三越百貨」今（13日）上午11時許發生嚴重氣爆，目前造成4死20輕重傷，警消出動大批人車趕抵現場救災，並緊急封鎖新光三越周邊道路，包括惠來、市政北六（惠來北向）以及台灣大道、河南路口（台灣大道慢車道往市區方向）一帶均為管制路段，禁止民眾通行。

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對此，一名在新光三越上班的網友也在社群平台Threads貼出現場影片，發文直呼「新光內部視角真的很驚人可怕！希望沒人受傷，應該要停止營業一陣子了⋯⋯」，收到同事傳來的現場災難畫面後，讓他慶幸自己今天剛好沒上班。

新光三越百貨驚傳氣爆，手扶梯、樓梯上滿是碎玻璃。（圖／民眾提供）

▲新光三越百貨驚傳氣爆，手扶梯、樓梯上滿是碎玻璃。（圖／民眾提供）

儲藏室的牆壁上被震出一條巨大裂縫。（圖／民眾提供）

▲儲藏室的牆壁上被震出一條巨大裂縫。（圖／民眾提供）

館內4部電梯整個被炸壞，牆面磁磚碎落一地。（圖／民眾提供）

▲館內4部電梯整個被炸壞，牆面磁磚碎落一地。（圖／民眾提供）

從民眾提供的百貨內部畫面中可見，手扶梯、樓梯上全是滿滿的碎玻璃，4部電梯整個被炸壞，牆面磁磚碎落一地，就連儲藏室的牆壁上也驚見巨大裂縫，建築物天花板更是大面積崩落，現場猶如強震肆虐過後的人間煉獄。

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