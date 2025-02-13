氣爆瞬間力道之強！醫曝處理傷患最怕「1狀況」：考驗臨床感

▲台中新光三越氣爆，內部慘況曝。（圖／記者許權毅翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台中新光三越今（13日）發生恐怖氣爆，釀成多人傷亡。對此，整合醫學專科醫師姜冠宇表示，以台中氣爆的瞬間力道來說，處理傷患最害怕之一是遇到「震裂肺」（blast lung），並解釋為何這樣的狀況很恐怖，最後直呼「此刻的急重症醫療同仁是真的辛苦了！大家要盡量減少他們的負擔，不要去大醫院急診晃！」

姜冠宇在Threads表示，「震裂肺」（blast lung）是壓力波震動而導致肺泡和微血管破裂，接著肺出血、肺水腫，進展成為氣胸加血胸、肺泡塌陷，還包含氣栓，血液出現氣體跑到腦部栓塞。

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因為肺水腫又出血，要怎麼抓輸血、輸液的平衡，很考驗臨床感，「不知道是否真有這樣的傷患，但是也真的怕有這樣的傷患。」姜冠宇指出，所以忙的不只是當地急診醫護，「還有呼吸器與葉克膜的ICU也很重要。」

此外也不只爆裂肺，「現場除了確認呼吸暢通，持續監測意識也很重要，免得有大量內出血、腦出血沒注意到。」他坦言，這個在公安事件，比的是搶救時間，如果發生在有連續爆炸情況的戰地，恐怕這種傷患沒辦法擺第一處理。

最後他呼籲，「此刻的急重症醫療同仁是真的辛苦了！大家要盡量減少他們的負擔，不要去大醫院急診晃！」