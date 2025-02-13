補戀愛學分！花蓮市圖「多一點情人節」開跑　借書10本送巧克力

▲戀愛學分書展安排關於「愛情」的相關書籍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為因應即將到來的西洋情人節，花蓮市立圖書館舉辦「多一點情人節」系列活動，其包含「戀愛學分」主題書展和借書送禮，希望藉由「書香傳情」，讓更多人走進圖書館，共度暖心情人節，市長魏嘉彥表示，西洋情人節是個傳情的節日，市圖特別舉辦相關活動邀請民眾參與，除了有主題書展外，也鼓勵民眾到館借書，讓這個情人節增添書香。

▲情人節當天留下一句傳情情話，並且借閱10本書籍，即可獲得濃情巧克力一份。



「多一點情人節」活動開跑，本次活動「戀愛學分」書展於本月4日展出，安排關於「愛情」的相關書籍，如知名日本作家東野圭吾《第十個情人節》、岩井俊二經典小說《最後的情書》以及孫中興的戀愛必修課《學著好好愛》等眾多優質書籍，讓大家在書香的薰陶中，透過作家溫暖的文字，一同「戀」習愛情。

▲2月15日至16日在館內完成指定任務，即可贈送精美小禮品。



除了「戀愛學分」書籍特展外，也包含「濃情巧克力」，在2月14日情人節當天留下一句傳情情話，並且借閱10本書籍，即可獲得濃情巧克力一份。「書香濃情」15日至16日在館內完成指定任務，即可贈送精美小禮品。「書說愛你」於19日起開始，借閱10本書籍即可隨機贈送一本優質讀物。

▲市長魏嘉彥鼓勵民眾到館借書，讓情人節增添書香。



市長魏嘉彥表示，市立圖書館舉辦內容豐富的「多一點情人節」活動，除了要與民眾共享節日的溫暖外，也邀請大家走進圖書館，用書香溫暖這個情人節，鼓勵民眾到館借書，讓花蓮從情人節開始，增添一點對旁人的愛，也一同建築花蓮的閱讀天地。

