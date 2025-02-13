恐怖氣爆「廠商急PO暫停營業」　網罵翻：新光自己靜悄悄？

▲台中新光三越氣爆，消防局成立2級災害應變中心。（圖／民眾提供）



網搜小組／劉維榛報導

今（13日）台中新光三越驚傳爆炸，11、12樓疑似餐廳改裝發生恐怖氣爆。有網友轉發表示，「泡泡瑪特」在IG公告中港店即刻起暫停營業，連同新光影城也是暫停營業，引發其他鄉民大罵，「新光自己靜悄悄，只有廠商PO文？」

有網友在PTT表示，「泡泡瑪特」與新光影城都宣布暫停營業，消息曝光後，引來其他網友大罵，「新光自己靜悄悄，只有廠商PO文」、「直接半年起跳了啦」、「樓下繼續營業，但大家敢去嗎」、「肯定要暫停營業的啊，炸成這樣了」、「整棟結構都要檢查了」、「我是不敢去了 ，不想逛一逛噴飛到中港路上」。

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另外，乾杯集團也公告，旗下包含乾杯燒肉居酒屋等3家餐廳皆即日暫停營業。

▲台中新光三越氣爆。（圖／翻攝自TCPB 局長室）



實際查看新光三越臉書粉專，官方截至出稿前，並沒有相關公告；官網則是無法進入，頁面一直轉圈圈，接著就跳出「504 Gateway Time-out」。

今正值中午用餐時間，新光三越中港店發生恐怖爆炸，連距離2公里外的建築物都聽到爆炸聲響也感受到震動，百貨一樓大門玻璃窗全被震碎。

據了解，百貨位在11、12樓處疑似餐廳改裝發生氣爆，傳出一名女性無呼吸心跳送醫；還有1名男子遭炸飛，半張臉不見倒大門前明顯死亡。警方緊急通知民眾，市政北七路與惠來路口公所封路禁止通行民眾，切勿前往圍觀。

更新：新光三越也緊急宣布封館一天，業者初步回應「我們以顧客跟員工安危為第一優先，正在進行全館緊急疏散，事發原因尚在釐清。」



▼氣爆現場。（圖／記者許權毅攝）