2時段火警發生機率高！消防局曝高風險來源　提醒「人離火熄」

▲▼根據花蓮縣消防局統計，火災發生主要集中在上午9至12時與晚間18至21時最高，皆以建築物火災為主。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

根據花蓮縣消防局火災案件統計資料分析，今年1月共發生50起火災事故，火災發生時間主要集中在上午9至12時14起與晚上18至21時10起最高。分析數據後發現，這兩個時段中皆以建築物火災為主要類別，此外，燃燒垃圾與漂流木等戶外火源也不容忽視。





根據消防局火災調查科初步調查，發生於9~12時及18~21時兩時段的建築物火災，主要起火原因以爐火烹調及電氣設備故障占多數，而這兩時段中包含了用膳時間，民眾在此時段大量使用各種類型的電器設備及爐火烹調器具，故不排除可能有因使用頻繁或不當，造成電器故障、電線短路或爐火不慎引燃等進而釀災。在日常生活中，這些因素容易被忽視，卻是火災意外的高風險來源。

花蓮縣消防局在此提醒民眾，煮食時應保持警覺，勿離開廚房過久；定期檢查電器設備，避免老舊電線短路導致火災。

消防局也呼籲民眾，住家安裝住宅用火災警報器，可及時提醒住戶初期滅火與避難逃生，避免火災擴大造成人命傷亡與財物重大損失，提醒家中尚未裝設住宅用火災警報器的民眾，儘快到大型超商電器行購買裝設，花少少的錢即可保障全家人安全。

弱勢族群可向轄區消防分隊申請，消防局會派員協助裝設，期望民眾務必注重自身的居家安全。