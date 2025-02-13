GPT-4.5和GPT-5快要來了！奧特曼預告：免費版ChatGPT也能用

▲奧特曼（Sam Altman）分享最新資訊。（資料照／路透）



記者曾筠淇／綜合報導

OpenAI的CEO奧特曼（Sam Altman）13日透過X平台表示，他們意識到自身產品和模型有些複雜，因此OpenAI會更新GPT-4.5和GPT-5的路線圖，以簡化產品供應。同時，他們也即將要發布GPT-4.5，作為最後一個非思維鏈模型（non-chain-of-thought model）。

奧特曼在X平台上表示，他們意識到自身模型和產品變得複雜，「我們希望人工智慧（AI）能夠為您『工作』」，所以OpenAI會更新GPT-4.5和GPT-5 的路線圖，以簡化產品。接下來，他們將發布GPT-4.5，也就是他們內部稱為Orion的模型，此為他們最後一個非思維鏈模型。

OPENAI ROADMAP UPDATE FOR GPT-4.5 and GPT-5:



We want to do a better job of sharing our intended roadmap, and a much better job simplifying our product offerings.



We want AI to “just work” for you; we realize how complicated our model and product offerings have gotten.



We hate… — Sam Altman (@sama) February 12, 2025

奧特曼指出，他們之後的首要目標，則是創建可以使用他們所有工具、知道何時需要長時間思考、可用於非常廣泛任務的o系列模型與GPT系列模型。也就是說，他們下一階段將發布整合許多技術的GPT-5，且這也包含了o3，「我們將不再把o3作為獨立型號發售」。

奧特曼最後補充，未來即便是免費版的ChatGPT，用戶也可以使用GPT-5，只是此仍受到濫用閾值（abuse thresholds）的控管。另外，Plus訂閱者可以用更高的智慧等級來運行GPT-5，Pro訂閱者也將獲得再更高級一點的智慧等級。

這些模型將結合語音、畫布、搜尋、深度研究等，不過確切發布時間未定。面對詢問，奧特曼只說「週／月」。