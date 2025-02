GPT-4.5和GPT-5快要來了！奧特曼預告：免費版ChatGPT也能用

▲奧特曼(Sam Altman)分享最新資訊。(資料照/路透)



記者曾筠淇/綜合報導

OpenAI的CEO奧特曼(Sam Altman)13日透過X平台表示,他們意識到自身產品和模型有些複雜,因此OpenAI會更新GPT-4.5和GPT-5的路線圖,以簡化產品供應。同時,他們也即將要發布GPT-4.5,作為最後一個非思維鏈模型(non-chain-of-thought model)。

奧特曼在X平台上表示,他們意識到自身模型和產品變得複雜,「我們希望人工智慧(AI)能夠為您『工作』」,所以OpenAI會更新GPT-4.5和GPT-5 的路線圖,以簡化產品。接下來,他們將發布GPT-4.5,也就是他們內部稱為Orion的模型,此為他們最後一個非思維鏈模型。

OPENAI ROADMAP UPDATE FOR GPT-4.5 and GPT-5:



We want to do a better job of sharing our intended roadmap, and a much better job simplifying our product offerings.



We want AI to “just work” for you; we realize how complicated our model and product offerings have gotten.



We hate…