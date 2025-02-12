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大馬國際人道主義組織：99%詐騙集團幕後是中國人

▲▼大馬國際人道主義組織：逾99%詐騙集團幕後是中國人。（圖／翻攝自中國報）

▲大馬國際人道主義組織（MHO）與受害者家屬12日在泰國使館前集會，舉牌希望泰國救援受困詐騙園區的大馬人。（圖／翻攝自中國報）

文／中央社

馬來西亞人頻傳遭騙赴緬甸詐騙園區，人道救援組織調查稱泰國已成詐騙受害人被帶往寮國與緬甸的主要中轉站。馬來西亞國際人道主義組織人員說：「99%以上的詐騙集團幕後都是中國人」。

包括馬來西亞國際人道主義組織（MHO）與受害者家屬數十人12日在泰國使館前集會，家屬們手持用中文、英文與泰文寫的「請泰國總理帶我孩子、弟弟回來」、「請幫幫忙把我弟弟和其他馬來西亞人救回來」、「總理請拯救我的弟弟」等請願標語，希望泰國救援受困詐騙園區的大馬人。泰國大使館出面接見並收下陳情文件。

馬來西亞國際人道主義組織祕書長希山慕丁（HishamMuddin）表示，泰國已成為人口販運中轉站，受害人經由泰國邊境地區被販賣到緬甸和寮國，目前在緬甸南部至少逾70個詐騙園區。泰國應強化邊境管控，切斷詐騙園區的水電設施，結合東協各國共同打擊人口販運。

MHO華裔社會公關代表胡杰良（Andrew Foo）告訴中央社記者：「根據我們所得到的消息，99%以上的詐騙集團幕後都是中國人，都是中國人在欺騙中國人，甚至欺騙全世界的人，只有中國有能力阻止自己的人民，雖然涉案地點是在泰國的邊界米瓦迪（Myawaddy），相信泰國接下來應該會有進一步的升級行動。」

胡杰良指出，馬來西亞國際人道主義組織目前沒有權利去處理跨國的受害者，但他目前有接獲案件中有逾10名台灣受害者，依然被困在緬甸米瓦迪的不同營區，「希望台灣政府可以重視你們人民的事情」。

MHO公關總監辜健鈫（Daniel Khoo）說，儘管目前成功救出數百名受害人，但仍有許多大馬人被困在詐騙中心，特別是緬甸和寮國的所謂「金三角特區」。泰國政府須對緬甸南部當局施加壓力，釋放仍被困在緬甸和寮國詐騙中心的馬來西亞人民。

馬來西亞國際人道主義組織從2021年以來，已受理數百件有關工作詐騙申訴案。詐騙集團首先將受害人騙赴泰國邊境，強行沒收包括護照等個人物品，再轉送到寮國和緬甸，這些受害人被迫參與網路詐騙，被迫達到特定的「財務」業績，如未達標會遭受身體虐待和折磨，部分受害者因傷勢過重喪命。

36歲的華人林健威是被騙赴泰國的其中一名受害人，他的母親12日說，兒子和朋友前往泰國兩個月，迄今音訊全無，期間僅收到遭挨打影片並要求匯款，第一次是馬幣3000令吉（約新台幣2萬1000元），第二次是馬幣1500令吉。

這次前往集會的受害人家屬中也有馬來裔穆斯林，艾馬（Aima）受訪說，家中最年長的24歲哥哥謝卡爾（Shaekal）遭騙赴緬甸已5個月，迄今都沒有和家人或朋友聯絡，家中母親擔心不已。

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