海外旅遊控有福了！愛沙尼亞開放持台灣駕照可短期自駕

▲愛沙尼亞近期推出惠台新措施，持台灣駕照正本、國際駕照正本以及台灣駕照的愛沙尼亞文譯本的台灣人，可在愛沙尼亞自駕。（圖／Unsplash）

記者林璟倩／綜合報導

熱愛海外自助旅行的人有福了！愛沙尼亞氣候部交通署近期於官網公告，凡持有台灣有效駕照、在愛沙尼亞停留期間不超過12個月的台灣人，持台灣駕照正本、國際駕照正本以及台灣駕照的愛沙尼亞文譯本，即日起可在愛沙尼亞駕車。

外交部歐洲司副司長李秀窈今(11)日說明，民眾欲取得台灣國際駕照的愛沙尼亞譯文，可以自行到愛沙尼亞的司法部網站宣誓翻譯員網頁，聯絡網頁所列之翻譯員，將台灣駕照資訊翻成愛沙尼亞文，相關翻譯費用一般為60～100歐元不等，通常在2到3個工作日後即可取得，且譯本不需再經台灣外館驗證，直接搭配台灣駕照與國際駕照就可以直接使用。（網址：https://www.justdigi.ee/en/legal-services/sworn-translators）。

李秀窈指出，此項新措施便利短期赴愛沙尼亞商旅的國人，外交部對愛沙尼亞政府提供台灣人此項待遇表示歡迎與感謝，交通部現在也另外依據互惠原則，正在研議提供愛沙尼亞對等的待遇。

愛沙尼亞(Estonia)位於歐洲東北部，與立陶宛、拉脫維亞並稱波羅地海三小國。愛沙尼亞屬於申根區，使用貨幣為歐元，國人可免簽證入境前往當地旅遊。