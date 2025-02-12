苗栗市垃圾掩埋場大火燒5天　法官認台電是禍首！判賠60萬給公所

▲苗栗市垃圾掩埋場廢棄物堆置區，前年11月發生大火，法官認定禍首是台電公司電桿（圖中）火花掉落，判決賠償市公所60萬 。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市垃圾掩埋場廢棄物堆置區，前年11月突然竄出火舌、延燒5日才撲滅，救災人員忙到人仰馬翻，市公所根據監視器畫面主張是台電公司電桿引發火警，一狀告上法院。法官認定起火原因是電桿礙子自然老化破裂，致高壓電流洩漏產生電弧引燃廢棄物，判決台電公司需賠償市公所雇用救災怪手的60萬費用；台電今（12日）表示會持續上訴。

苗栗市垃圾掩埋場堆放廢棄家具及垃圾堆置場，前年11月20日中午疑似因台電公司一支電桿的電箱發生爆炸，火花掉落引燃下方堆放的廢棄物，火勢一發不可收拾；由於悶燒增加搶救難度，消防局出動5個救災分隊前往灌救，市公所調派怪手開挖，燃燒面積多達3600平方公尺，直到24日才撲滅火勢。

市公所事後檢討失火原因，從掩埋場監視器畫面，發現火災禍首是台電公司電桿掉落火花，引燃下方廢棄物引發這場大火，因此提起民事損害賠償訴訟，要求台電賠償雇用怪手救災等開銷。法官認定台電需負全責，苗栗地方法院一審判決台電需賠償雇用怪手的60萬3926元給苗栗市公所。台電公司苗栗區營業處今天回應，本案相關線路均依規定期程辦理巡視檢點作業，台電將持續上訴維護權益。

台電主張，引發火災原因應為不明黑影物品掉落所致，起火原因未排除是否天然、動物等不可抗力因素，且全台約318萬支電桿，台電受限人力資源，已在線路設置跳電保護裝置，並派員定期每半年巡檢各地電桿，縱使本件起火原因為礙子自然劣化，不應歸責台電公司；台電並認為，市公所不應在電桿下堆放廢棄物，市公所亦有過失，台電也因本件火災受損268,152元，應與本件責任抵銷、拒絕賠償。

法官根據消防局火災調查報告，認定礙子因絕緣劣化後，高壓電流洩漏產生電弧，電弧沿下方輕鋼橫擔洩漏產生閃絡火光，火花掉落引燃下方掩埋場廢棄物導致火勢延燒，而且，火災發生前無任何外來人員或物品接觸電桿，起火時天氣晴時多雲，無落雷閃電情形，電桿附近復未發現菸蒂、菸盒、金紙、香爐、蚊香等受燒後殘跡。

至於台電主張「黑影」依其掉落的方式，起火處附近經消防局勘察、挖掘後，除了礙子並未發現其他物品或動物屍體，研判黑影為礙子的可能性較大，而且市公所囤放的廢棄物，如無外來火源引燃，單純堆放的行為，應不致引起火災，台電公司需負全責。