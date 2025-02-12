必勝客首度插旗澎湖！獨家「雙心澎湖XO小卷比薩」只送不賣

▲必勝客深耕台灣39年首度插旗澎湖。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

澎湖人等39年！速食品牌「必勝客」宣布插旗澎湖開出首間外帶外送店，更打造獨家口味「雙心澎湖XO小卷比薩」，限量150個只送不賣，2月14日至2月16日期間凡至門市消費滿額打卡即可免費獲得，必勝客澎湖光復店則預計2月15日正式開幕，現正試營運當中。

▲必勝客澎湖光復店推出獨家口味「雙心澎湖XO小卷比薩」只送不賣。

必勝客首度登陸澎湖開出第1間外帶外送店「必勝客澎湖光復店」，落腳於馬公市中心，目前已開始試營運，並將於2月15日正式開幕。門市更結合當地特色推出限定口味「雙心澎湖XO小卷比薩」，造型以澎湖知名地標「雙心石滬」為設計靈感，搭配新鮮飽滿小卷，再結合鹹香濃郁XO醬及特製米粉，完美結合澎湖傳統美味及必勝客創新料理。

澎湖限定「雙心澎湖XO小卷比薩」限量150個只送不賣，2月14日起至2月16日期間凡至澎湖光復店消費滿199元，並於店內打卡發佈至個人社群即可免費獲得，每日限量50份，憑號碼牌送完為止。至2月26日前加碼凡外帶購買1個大比薩，就送1個大比薩+1瓶1.25L可樂及BBQ烤雞2翅2腿。

必勝客澎湖光復店

地址：澎湖縣馬公市光復路293號

營業時間：周一至周日11:00-21:00

電話：06-926-0297

▲漢堡王攜手WBC資格賽官方合作推出一系列應援套餐。

另，2025WBC世界棒球經典賽資格賽即將於2月21日正式開打，為力挺中華隊，速食品牌「漢堡王」宣布攜手WBC資格賽官方合作推出一系列應援套餐，從單人到雙人組合都有，最低只要銅板價99元起，即日起限時12天開跑。

▲漢堡王攜手WBC資格賽官方合作推出一系列應援套餐 。

漢堡王找來WBC資格賽官方合作為球迷打造4款「WBC QQ餐」，包括單人限定「西部小華堡+黃金QQ球+小杯飲料」、「經典脆雞堡+黃金QQ球+小杯飲料」，售價皆為99元；以及雙人限定「西部小華堡+BBQ培根牛肉堡+黃金QQ球2份+小杯飲料2杯」、「花生培根脆雞堡+雙層火烤牛肉堡+黃金QQ球2份+小杯飲料2杯」，售價皆為189元。

以上應援餐組合即日起至2月23日限時12天開賣，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。