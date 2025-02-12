摩斯「櫻花季」開跑！4款夢幻新品一次看　人氣咕咕雞堡升級回歸

▲摩斯漢堡推出一系列「櫻花季」新品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「摩斯漢堡」春季限定「櫻花季」開跑，一次網羅4款夢幻新品，包括有著粉紅色漢堡麵包的「海老粉饌堡」、把東港櫻花蝦拌進米飯中的「櫻花蝦海洋珍珠堡」等，搭配浪漫櫻花季包裝，十足應景；早餐則把人氣咕咕雞堡升級再回歸，2月14日起於全門市上市。

▲海老粉饌堡以甜菜根入料打造粉色漢堡麵包。

摩斯漢堡今年春天以「春響好食花」為主題推出一系列粉嫩新品，首推「海老粉饌堡」，特意以甜菜根入料打造粉色漢堡麵包，再嚴選3隻新鮮白蝦裹粉油炸製成金黃鮮蝦天婦羅，佐以新鮮番茄、萵苣，最後淋上特調千島醬，口感豐富美味，售價110元。

再來的「櫻花蝦海洋珍珠堡」特意挑選東港櫻花蝦加入台灣米飯製成櫻花蝦米飯，搭配日式海洋天婦羅、青生菜，佐以獨特粉紅醬，每一口都能吃到濃郁海味及香酥櫻花蝦，售價120元。

▲點心推出明太子薯條新選擇。

▲飲品推出全新「草莓蒟蒻冰茶」。

點心部分則推出「明太子薯條」，選用100%鱈魚卵製成經典明太子拌入芥末沙拉醬，打造特調明太子醬，淋在金黃酥脆的薯條上，微辣口感超涮嘴，單點售價75元，搭配套餐加購只要70元。

加碼還有「草莓蒟蒻冰茶」新飲品，使用100%台灣無糖綠茶做為基底茶，結合新鮮草莓熬製成的果醬，再放進Q彈蒟蒻球增添口感，售價75元。

▲早餐有升級回歸的「新咕咕雞堡」。

早餐則把超人氣「咕咕雞堡」升級再回歸，「新咕咕雞堡」是以軟嫩雞肉結合豆腐製成的雞肉豆腐排作為主角，搭配爽口高麗菜絲，再淋上果香千島醬，打造酸甜清爽滋味，售價70元。以上5款新品將於2月14日於全門市上市。

為歡慶新品上市，2月14日當天MOS Order APP將限量發送5張嚐鮮優惠券，包括「櫻花蝦海洋珍珠堡+雞塊地瓜組+大杯紅茶特價189元」、「海老粉饌堡+雞塊地瓜組+大杯紅茶特價179元」、「草莓蒟蒻冰茶2杯+巧克力米派+抹茶紅豆米派特價179元」、「草莓蒟蒻冰茶特價59元」及早餐限定「新咕咕雞堡+方塊薯餅+大杯冰紅茶特價109元」。

▲▼21風味館限時推2款情人節套餐。（圖／業者提供）

「21風味館（21PLUS）」則為搶攻情人節商機，即日起至2月16日於全門市推出2款限定套餐，包括「520愛你情人節餐」，內含21香草烤雞、心型雞肉排2入、大份黃金脆薯1份、佛卡夏1份、中杯無糖四季春2杯，特價520元，較原價打出62折折扣；「214情人節雙人餐」內含時蔬雞汁飯2份、心型雞肉排2入及中杯蜂蜜綠茶2杯，特價214元，狂殺57折，提醒TOGO門市不參與此活動。