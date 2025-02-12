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嘉義「8旬藥師擁3情婦」　對話超鹹濕！帶小三回家趕元配

圖、文／CTWANT

嘉義市某間歷史悠久藥房在當地有百年歷史，除了是藥局界的指標外也記錄著時間歷史的傳承，84歲楊姓負責人卻遭爆料私生活不檢點，在已婚期間光明正大勾搭有夫之婦，甚至不時將情婦帶回住家，小三更危及到家族事業的營運，也讓楊家親友決定不再隱忍，出面揭開其醜聞，希望能得到一份公道。 

嘉義市某間百年藥局負責人遭爆料擁3情婦，當中一人更「侵門踏戶」，嚴重破壞家庭和諧。（圖／劉耿豪攝）

▲嘉義市某間百年藥局負責人遭爆料擁3情婦，當中一人更「侵門踏戶」，嚴重破壞家庭和諧。（圖／CTWANT提供，下同）

據了解，該藥房從楊男父親就開始經營，至今擁有百年歷史，從曾經的小藥房一路擴張，如今總資產破億元，在市區黃金地帶擁有三角窗店面，5層樓的建築都歸楊男所有，女兒們出嫁時還大方贈與千萬嫁妝，而他膝下有3女1子，4年前因為年事已高，決定將藥房傳承下去，交由獨子及張姓媳婦負責公司運營。

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「鬧得雞犬不寧，楊太太非常傷心。」不具名楊家親友氣憤表示，楊男元配擔心丈夫所交情婦嚴重影響到家族和諧，甚至能左右楊男的決定，已對藥房事業造成隱憂，這才希望兒子和媳婦能回來接手經營，讓家族多年來的心血不會被「整碗拿去」，2人也只好放下工作、繼承家業。

 親友痛訴楊男情婦已將觸手伸進藥房，甚至威脅家族事業發展。（圖／劉耿豪攝）

▲親友痛訴楊男情婦已將觸手伸進藥房，甚至威脅家族事業發展。

楊男年事已高，但其生性風流，總在外招蜂引蝶，除了元配妻子外還有3名情婦，情婦之一小花（化名）原是藥房員工，1995年就已在該藥房任職，與楊相差30歲以上，並已是有夫之婦，而她看上楊男的「魅力」，在雙方都有婚姻的情況下還執意要談這段禁忌之戀。

小花為了擄獲楊男的心可謂不擇手段，日常對話更是尺度無上限，愛心貼圖頻繁出現外，還發送「濕濕的」、「好癢」等性暗示字眼，兩人也會互傳18禁的影像內容，誇張行徑讓小輩們也連連搖頭。

楊男妻子知道丈夫花名在外卻無力阻止，得看著情婦們隨意進出家門外，當情婦留宿時，她甚至會被趕出主臥室，好不打擾2人「辦事」，彷彿自己才是那位第三者，她只能將所有的委屈嚥進肚中，楊男和小花在外更是毫不遮掩。

楊男聲稱小花為「特助」或是「乾女兒」，帶其出席各種交際應酬的場合，兩人不避諱外人的眼光，還曾被員工看見在店內摟摟抱抱，小花更仗著有楊男當靠山，插手藥房的金流及人事的經營。

親友透露，楊家兒子和兒媳回接手藥房後，楊男仍大權在握，財務和人事聘用等大小事宜都主要由其決定，兒子起初因尊重父親而並未多言，但小花持續在楊男身旁吹耳邊風，兒子擔心家族事業受到威脅，2024年5月才向父親表示，情婦的消息傳出去恐影響藥房聲譽，希望楊男能將權力下放，將財務管理及經營的權力交付給他。

楊男女兒為免於家族事業遭外人奪去，傳訊給弟弟和弟媳希望他們能回來接管經營。（圖／民眾提供）

▲楊男女兒為免於家族事業遭外人奪去，傳訊給弟弟和弟媳希望他們能回來接管經營。

楊男當下聽完後為之震怒，沒多久後竟將公司支票撕破，並把藥局相關印鑑全部拿走來表達不滿，在沒有妥善評估的情況下，聯繫3位女兒聲稱要加入新股東改動人員編制，讓兒子和兒媳相當無奈。

「是要製造困擾還是製造紛爭？」該名親友透露，當時兒子和兒媳對楊男一氣之下做的決定感到不理解，在兒子堅持不妥協的情況下，楊男也終於退一步，將經營及資金掌控權交予兒子及媳婦管理。

親友表示，在兒子和兒媳接手藥局、延續家業的過程中，他們見到小花如何為了一己私利，在經營上製造混亂，使藥局陷入困境，期望楊男能看清小三的真面目，理解她對家庭與事業的破壞，不要因一時情慾而犧牲百年老店與家族和諧。

記者致電給楊男，由其女兒接起，面對婚內找情婦等相關問題，楊女僅稱「為什麼我們要回答這些問題」，其餘則不願多談，詢問記者名字和單位後就掛斷電話。

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