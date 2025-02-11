戀愛前後差很大！12星座愛上後無法改掉的4種甜蜜習慣

▲12星座愛上後，無法改掉的甜蜜習慣。（圖／取自免費圖庫photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

許多人談戀愛前和戀愛後不一樣，不但行為變了，連說話也不太一樣，當你發現自己開始習慣某些小動作，甚至對方的口頭禪也悄悄變成你的日常語言，那可能就是沈浸在愛裡的證明！《星座好朋友》整理出12星座愛上後，最容易出現的「甜蜜習慣」，像是有些星座談戀愛就一定要大方放閃，讓全世界都知道自己的幸福；有些人則習慣悄悄改變日常習慣，只為了讓對方更開心，趕快來看看，你的情人是不是也有這些「甜蜜習慣」！

每天都要親一下！

代表星座：雙子、獅子、天秤

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別被他們平時的強勢或理性外表騙了！雙子、獅子、天秤這三大星座，一旦墜入愛河，就會變得超級黏人，尤其最愛跟另一半「討親親」，這個甜蜜習慣不僅是他們愛你的證明，更是讓自己感到安心的方式。戀愛前，他們可能是理性派，凡事講邏輯、有條理，但愛上你後，就會變得感性又熱情，每天都忍不住想靠近你、親吻你，像是在說：「只要有你在，世界就完美了」！

走到哪都想牽著你！

代表星座：牡羊、金牛、巨蟹

對牡羊、金牛、巨蟹來說，戀愛最甜蜜的習慣就是牽手！這些星座天生渴望安全感，當感情越來越深，他們的佔有慾也會悄悄增加，無論是逛街、約會，還是過馬路，都想緊緊牽著你的手，彷彿這樣才能確保你屬於自己。他們的牽手不只是親密舉動，更像是一種無聲的告白，宣告全世界：「這是我最愛的人！」藏著滿滿的愛與保護慾，感受到深情陪伴。

喜歡有親密的肢體接觸

代表星座：天蠍、魔羯、水瓶

當天蠍、魔羯、水瓶愛上一個人，肢體接觸就成了最自然的表達方式。雖然平時看似冷靜理性，但一旦戀愛，就會忍不住想要靠近你，輕輕碰觸你的手、貼近你的肩，甚至只是靜靜依偎在身邊，這些小動作其實都藏著滿滿的深情，對他們來說，這不只是親密的表現，更是一種專屬的「戀愛默契」，每一次的接觸，都讓他感受到幸福與安全感。

隨時都愛抱抱！

代表星座：處女、射手、雙魚

當處女、射手、雙魚愛上一個人，擁抱就成了最直接的情感表達方式。他們對愛情特別有感，擁抱能讓他們感受到安心與幸福，不論是在家、出門，甚至是在擁擠的街頭，都想用這個溫暖的小舉動來傳遞愛意。對他們來說，擁抱不只是單純的親密接觸，時不時就想抱抱你、依偎在你懷裡，是一種「我在乎你」的行動表現！