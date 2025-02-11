巴黎豪宅「群交性愛趴」1天3場還要再擴大　主辦人：政府已同意

▲巴黎第15區的「群交性愛派對」引發居民抗議。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

法國巴黎一間位於豪宅區的私人俱樂部，每天舉辦3場「群交性愛派對」，不僅計畫擴大規模，還宣稱取得當局同意，引爆居民怒火。

《巴黎人報》等外媒報導，派對地點位於巴黎第15區阿勒雷街（rue d'Alleray）的私人俱樂部「La Factory」，許多男性支付80歐元（約新台幣2704元），與同一名女子發生性關係。

化名「Z」的主辦人表示，已經向當局提交申請，「增加性愛派對的人員容量，並且計畫在這間房子的地下室，打造一間性愛迪斯可舞廳。」他宣稱，「我們的開發計畫，甚至取得市政府的所有行政授權」，只剩下幾周就能搞定。

不過，附近居民對此相當不滿，多次通報當局。一對夫妻指控，「這依然令人不安，參加這些群交的男人，對於輪暴抱有幻想。」

Paris : les soirées gang bangs du XVe pourraient bientôt accueillir plus de monde, au grand dam des riverains

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事實上，在鄰居第一次報案之後，檢方就對涉嫌拉皮條的行為展開調查，儘管最終未能成案，警方仍持續積極執法。一位居民說，「我們報警的時候，他們會立刻趕過來。幾天前，他們還派了很多輛警車過來檢查。」

隨著風波越演越烈，巴黎第15區右翼區長古瓊（Philippe Goujon）計畫禁止這些活動。他「100%支持這些居民」，並且承諾「盡一切努力阻止」未來的性愛派對。

此前，法國馬藏（Mazan）72歲男子多明尼克（Dominique Pelicot）下藥迷昏妻子吉賽兒（Gisèle Pelicot）200次，供50名陌生男子性侵，案件被揭露後震驚國際。古瓊談到第15區的群交派對時，也提起此案，「在馬藏的審判之後，我們不能再發生這種事情了。」