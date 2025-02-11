預立醫療簽署率全台不足1% 　門諾推「4人同行3人免費」專案

▲目前全國有9.3萬人完成「預立醫療決定意願註記」，但整體簽署率仍不足1%。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

《病人自主權利法》自2019年1月6日施行至今已滿6週年，全國已有9.3萬人完成「預立醫療決定意願註記（AD）」，但整體簽署率仍不足1%。花蓮門諾醫院秉持尊重病人醫療自主的精神，今年持續推動「4人同行、3人免費」專案，並提供中低收入戶及院內同工免費簽署服務，讓更多民眾有機會了解自己的醫療權利，提前為人生的重要決定做好準備。



門諾醫院社服處主任李冬梅表示，依現行規定，簽署AD前需先完成預立醫療照護諮商（ACP），每人費用為3500元，對不少民眾來說是一筆不小的開銷，也影響了簽署的意願。因此，門諾醫院自去年起透過社福基金申請補助，推動「4人同行、3人免費」專案，以及針對中低收入戶與院內同工提供免費簽署服務，希望能鼓勵更多人勇敢面對生命終程的選擇。

「我不希望我的孩子因為我的決定而承受太多壓力。」70歲的林阿姨，在門諾醫院社工師的陪伴下，與三名摯友一同完成了預立醫療決定的簽署。她回憶，兩年前親眼見證摯友在病榻上與家人意見分歧，遲遲無法決定是否繼續治療，家人之間爭執不斷，讓病人飽受折磨，家屬也身心俱疲。這讓她開始思考：「如果有一天我也遇到這樣的情況，該怎麼辦？」



偶然在門諾醫院舉辦的說明會上，她第一次接觸到「預立醫療決定意願註記（AD）」的概念，並深受觸動。於是，她與三名同樣關心生命自主權益的朋友，相約參加門諾醫院的諮商門診。在醫師、護理師及社工師的專業說明下，她們深入了解AD的適用範圍，並逐步釐清自己的醫療選擇。



「這是一種給自己和家人的安心。我已經做了決定，孩子們不需要再為我擔心。」林阿姨堅定地說。





根據衛福部統計，2024年花蓮僅有435人簽署AD，排名全國第12名。其中，門諾醫院簽署並上傳216人，但尚未有中低收入戶完成簽署。

李冬梅表示，「預立醫療決定書」適用5大類病人，包括末期病人、永久植物人、不可逆轉昏迷、嚴重失智症及政府公告包括漸凍人等14種罕見疾病。民眾對於預立醫療的觀念仍待加強推廣，她自己與家人也已完成簽署，希望透過自身經驗鼓勵更多人行動，將醫療決定的自主權掌握在自己手中。



目前，門諾醫院的預立醫療照護諮商門診採預約制，每次諮商時間為60分鐘，費用原為每人3500元。即日起，凡4人同行，即享「3人免費」優惠，也可自行分攤費用；低收入戶與中低收入戶則享全額補助。此外，已簽署的民眾日後仍可修改或撤除決定，確保個人意願的靈活性。

如需預約諮商或進一步了解相關資訊，請洽門諾醫院社服處 （03）8241202。