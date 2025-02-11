嫌急診護理師動作慢怒嗆「什麼醫院」　莽男下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿鴻（化名）去年3月間前往雲林某醫院急診室就診，他不滿護理師動作緩慢，竟當場多次辱罵三字經、「X你娘什麼醫院」等話，因而挨告。雲林地院法官日前審理此案，並依公然侮辱罪判處阿鴻拘役10日，得易科罰金1萬元。

▲阿鴻嫌急診室護理師動作慢，竟當眾罵對方三字經。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿鴻友詐欺、公共危險前科，去年3月間他前往雲林某醫院急診室就診，因為認為護理師動作緩慢而心生不滿，當場多次以「X你娘什麼醫院」、「你娘XX」等髒話辱罵護理師，導致護理師名譽受損。

該名護理師表示，阿鴻除了咆哮謾罵之外，還曾試圖靠近他，但沒有直接出手接觸。雲林地檢署檢察官認為，院方監視器有拍到阿鴻對護理師咆哮的畫面，但沒有拍到他試圖靠近護理師的行為，加上他除了言詞辱罵之外，並沒有做出其他強暴、脅迫舉動，不構成違反醫療法的要件，因此訊後依刑法第309條第1項之公然侮辱之罪嫌將他起訴。

雲林地院法官認為，阿鴻不思克制自身情緒，反而以不雅言語辱罵護理師，導致護理師名譽受損，行為確實不應該，考量到他已經坦承犯行，態度尚可，但過去素行非佳，最終依公然侮辱罪判處他拘役10日，得易科罰金1萬元，全案仍可上訴。