　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嫌急診護理師動作慢怒嗆「什麼醫院」　莽男下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿鴻（化名）去年3月間前往雲林某醫院急診室就診，他不滿護理師動作緩慢，竟當場多次辱罵三字經、「X你娘什麼醫院」等話，因而挨告。雲林地院法官日前審理此案，並依公然侮辱罪判處阿鴻拘役10日，得易科罰金1萬元。

▲▼ 醫療工作者,醫院,醫師,醫生 。（圖／VCG）

▲阿鴻嫌急診室護理師動作慢，竟當眾罵對方三字經。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿鴻友詐欺、公共危險前科，去年3月間他前往雲林某醫院急診室就診，因為認為護理師動作緩慢而心生不滿，當場多次以「X你娘什麼醫院」、「你娘XX」等髒話辱罵護理師，導致護理師名譽受損。

該名護理師表示，阿鴻除了咆哮謾罵之外，還曾試圖靠近他，但沒有直接出手接觸。雲林地檢署檢察官認為，院方監視器有拍到阿鴻對護理師咆哮的畫面，但沒有拍到他試圖靠近護理師的行為，加上他除了言詞辱罵之外，並沒有做出其他強暴、脅迫舉動，不構成違反醫療法的要件，因此訊後依刑法第309條第1項之公然侮辱之罪嫌將他起訴。

雲林地院法官認為，阿鴻不思克制自身情緒，反而以不雅言語辱罵護理師，導致護理師名譽受損，行為確實不應該，考量到他已經坦承犯行，態度尚可，但過去素行非佳，最終依公然侮辱罪判處他拘役10日，得易科罰金1萬元，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
賈永婕遭轟「大S剛過世就穿紅衣」！　她霸氣反嗆：我和大S不相
急診爆滿！　衛福部急調度
快訊／IG重大更新！未滿16歲全設不公開　百萬人受影響
碎屍魔經歷曝！曾「月薪破10萬」　賭博1次贏400萬
台北知名虱目魚餐廳「整碗都是蟲」　店家道歉
快訊／藍罷免蘇巧慧「抄名冊被抓包」　前黨員沒連署卻收查詢單
快訊／iOS 18.3.1突襲發布　蘋果罕見建議「用戶都要安

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化對撞車禍！轎車闖紅燈猛撞賓士畫面曝　3人受傷送醫

快訊／雲林褒忠民宅2F全面燃燒！　1女受困「插管搶救中」

高雄碎屍魔喊沒錢！殺大嫂後找議員申請補助　曾領百萬勞退金未過

碎屍魔經歷曝！85大樓等建設工頭「月薪破10萬」　賭博1次贏400萬

南投雙龍林道工人突中風倒地　信義鄉警民合作接力送醫救回

桃勤產總至法院要求解散長榮工會　市府：3月底前須開會

女高中生教室內遭偷拍裙底　再被匿名恐嚇傳不雅照：妳查不到

嫌急診護理師動作慢怒嗆「什麼醫院」　莽男下場曝光

男3度酒駕仍不必關？南院撤銷不准易科罰金或易服社勞

北竿男半夜中風　馬祖海巡派艇急送南竿就醫搶命

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【沒抽中票沒關係】YOASOBI歌迷在小巨蛋漏音區熱血應援！

彰化對撞車禍！轎車闖紅燈猛撞賓士畫面曝　3人受傷送醫

快訊／雲林褒忠民宅2F全面燃燒！　1女受困「插管搶救中」

高雄碎屍魔喊沒錢！殺大嫂後找議員申請補助　曾領百萬勞退金未過

碎屍魔經歷曝！85大樓等建設工頭「月薪破10萬」　賭博1次贏400萬

南投雙龍林道工人突中風倒地　信義鄉警民合作接力送醫救回

桃勤產總至法院要求解散長榮工會　市府：3月底前須開會

女高中生教室內遭偷拍裙底　再被匿名恐嚇傳不雅照：妳查不到

嫌急診護理師動作慢怒嗆「什麼醫院」　莽男下場曝光

男3度酒駕仍不必關？南院撤銷不准易科罰金或易服社勞

北竿男半夜中風　馬祖海巡派艇急送南竿就醫搶命

美國對鋼鋁徵25%關稅　紐時：核心目標是中國

賈永婕遭轟「大S剛過世就穿紅衣」！　她霸氣反嗆：我和大S不相信這些

韓男手持「恐龍水槍」搶銀行　7分鐘內遭警逮捕！曝光超糗下場

彰化對撞車禍！轎車闖紅燈猛撞賓士畫面曝　3人受傷送醫

「Suzuki經典小跑車」傳復活回歸！TOYOTA、大發三方合作開發

快訊／雲林褒忠民宅2F全面燃燒！　1女受困「插管搶救中」

過年熬太多！肌膚暗沉蠟黃　SPA護膚縮時養出透亮肌

8天內415人猝死警訊！WHO最新警告「室內低於18度」恐增死亡風險

宋智孝創內衣品牌「露火辣上圍」罕見脫了　苦笑默認：一天只賣1、2單

大勝紅茶拿鐵！50嵐「1飲品」巨好喝　一票人點頭：加珍珠會升天

社會熱門新聞

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

柯文哲直通習近平辦公室！　管道曝光

郭台銘「總統連署未參選」　柯文哲手機藏內幕

國小開學爸爸們看呆了　校門出現吸睛警花

刮取水管2m下殘渣搜證　碎屍魔老神在在坐客房

隱藏版「挺柯紅頂商人」曝光！　竟是台灣鋼鐵大王

獨／媒體高層被當詐團車手　北市烏龍警洗門風

高雄分屍案開挖化糞池暫緩　恐與預算遭砍有關

快訊／新北套房凌晨竄火　25歲男陳屍廁所

大學校園赫見「4男1女疊羅漢」騎車　警方沒轍

高雄金鞏橋今找到1屍塊　確認是「人體組織」

快訊／上班快改道！　國道事故塞爆

即／又撈到人鼻！關鍵證據「頭顱」疑已遭碎屍魔剁碎

更多熱門

相關新聞

未成年兒當詐團車手　父母被牽連索賠

未成年兒當詐團車手　父母被牽連索賠

少年小豪（化名）加入詐騙集團擔任車手，今年7月間他依照上游成員指示，前往郵局分3次提領款項，總計得手14.9萬元，因而挨告。雲林地院法官日前審理此案，並判處小豪及其父母應連帶賠償受害者全部損失，全案仍可上訴。

夫控妻無法滿足需求　扶正小三下場曝

夫控妻無法滿足需求　扶正小三下場曝

醉男嗆警三字經辯順口就罵　獲判無罪

醉男嗆警三字經辯順口就罵　獲判無罪

男躺車格內睡覺遭撞　駕駛吃刑罰

男躺車格內睡覺遭撞　駕駛吃刑罰

駕駛車禍睡翻　被叫醒秒衝撞警車

駕駛車禍睡翻　被叫醒秒衝撞警車

關鍵字：

雲林地院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／S媽沉寂9天首發聲！

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

民眾ATM存15萬剩13.7萬　客服稱：你在路上花掉了

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

柯文哲直通習近平辦公室！　管道曝光

急診爆滿沒床了！醫驚見「地上搶命1幕」嘆氣

快訊／台灣星巴克宣布2／12漲價

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

泰議員性侵25歲台女？監視器曝光案情大逆轉

郭台銘「總統連署未參選」　柯文哲手機藏內幕

更多

最夯影音

更多

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面