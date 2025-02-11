5院會商談罷免「因果關係」　藍委：證實賴清德主導、柯建銘操盤

▲總統賴清德召集五院院長入總統府進行國政會商。（圖／總統府提供）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德10日召集五院會商，會中提到總預算與大罷免的「因果關係」，對此，國民黨立委賴士葆質疑，賴清德想閹割立法委員預算審查的職權，要立法院完全配合行政院編列的預算，以換取結束大罷免的災難，也再次說明這一次的大罷免、台灣大內戰是由賴清德來主導、柯建銘操盤，如此一來距離賴清德口中所講的朝野和諧、社會團結就越來越遠。

賴士葆指出，賴清德召開眾所矚目的院際協商會議總算結束，政治人物嘴巴喊團結和諧只是廉價的口號，若要實質落實團結和諧需要在行動上展現犧牲割捨現有的利益，肯付代價才能夠實現理想和目標，絕對不是把五院院長聚集到總統府就能達到目的。

賴士葆說明，五院裡面，有四個院長都是賴清德提名的，只有韓國瑜是代表民意的機關，立法院是合議制，韓國瑜事先就清楚的表態，只會反映民情，不會作出任何承諾。這場儀式感十足的院際協調會議的結果，外界早已定調。如果要談另一個因果關係，從會議的結論只要立法院各黨團檢討修正預算，但是行政部門完全沒有必要修正浮濫編列的問題。

賴士葆提到，過去扁馬時代都曾因為政局困頓，試圖召開院際協調皆未能成局，這次賴清德能促使立法院長出席，不會因此顯得更有孚眾望的高度，重點是能夠打破僵局解決事情，要達到這樣的境界賴清德必須放棄原有的偏執和鬥性，改以謙卑的態度與在野黨溝通。

賴士葆說，目前朝小野大的總統始終不願意遵守少數服從多數的結果，在過去國會改革法案以及這會期通過的三個法案，賴清德始終以總統和黨主席的身分，百分之百站在執政黨和民進黨的立場處理事情，與在野黨站在壁壘分明的對立面，現在突然從事主要變成公親的仲裁者，角色有衝突的疑義。

賴士葆也說，朝野衝突不斷，藍綠正在進行互相毀滅的大罷免，賴清德想閹割立法委員預算審查的職權，要立法院完全配合行政院編列的預算，以換取結束大罷免的災難，也再次說明這一次的大罷免、台灣大內戰是由賴清德來主導、柯建銘操盤，如此一來距離賴清德口中所講的朝野和諧、社會團結就越來越遠。