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陸海關總署首位女性「一把手」　河南省委副書記孫梅君任新署長

▲大陸新任海關總署署長孫梅君。（圖／翻攝微博）

▲大陸新任海關總署署長孫梅君。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸海關總署前署長俞建華於2024年12月10日突發疾病經搶救無效離世，享年63歲。懸缺直至昨（10）日確定由河南省委副書記兼政法委書記的孫梅君接任。孫梅君在進入地方歷練前，在政府部門擁有長時間工作經驗，專長在農業及食品藥品安全領域，也曾於大陸國家統計局任職長達18年之久。

▲大陸新任海關總署署長孫梅君。（圖／翻攝微博）

《南方都市報》報導，2月10日下午，人力資源和社會保障部發佈消息，國務院任免國家工作人員，任命孫梅君（女）為海關總署署長。此前報導稱，1月21日上午，中央組織部有關負責同志出席海關總署領導幹部會議，宣佈中央決定，孫梅君同志任海關總署黨委書記。孫梅君是二十屆中央候補委員，此前擔任河南省委副書記、政法委書記。

公開資訊顯示，孫梅君，1965年7月生，60歲，四川開江人，西南農業大學農業經濟管理專業大學畢業，在職研究生（華南農業大學農業經濟管理專業），管理學博士，高級統計師。

孫梅君早年長期在大陸中央多個部委之農業方面和食藥安全領域任職，大學畢業後入職國家統計局，直至2018年政府改組調整機構，孫梅君就任大陸國家市場監督管理總局副局長。

孫梅君於2020年12月受到拔擢，擔任北京市委常委，先後兼任統戰部長、組織部長等職。直至2023年11月，孫梅君跨省履新，出任河南省委副書記，隔月始兼任省委政法委書記，任職1年多後，正式接下海關總署署長一職。

孫梅君也是大陸海關總署成立以來，第一位女性的「一把手」。現任海關總署領導階層中僅有兩名女性，另一名是黨委委員、政治部主任呂偉紅。大陸自1949年海關總署成立以來，歷任署長分別為孔原、王潤生、戴杰、錢冠林、牟新生、盛光祖、于廣洲、倪岳峰、俞建華。

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