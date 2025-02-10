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碎屍魔「死亡筆記」第4人現身！得知被列名單嚇傻：我跟兇嫌不熟

73歲張姓兇嫌。（圖／報系資料照）

▲73歲張介宗涉嫌殺害3名婦人，還肢解棄屍。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

高雄市驚傳殘忍分屍命案，73歲的張介宗3個月內連續殺害71歲趙林姓婦人、74歲張姓前女友、75歲黃姓大嫂。警方已打撈到部分屍塊，並通過DNA比對確認趙林婦及張婦，目前仍持續搜尋黃女的遺體。此外，警方稍早接獲通報，發現另一名婦人與此案有關聯，一度被外界質疑可能是「死亡筆記」裡的第4位被害人。所幸經查證，該名婦人安然無恙，並表示自己跟嫌犯不熟，僅認識受害的趙林婦和張婦。

據傳，警方在搜查嫌犯住處時發現1張寫有5人名字的「死亡筆記」，除了張介宗本人及3名遇害婦人外，還列有另一名婦人的名字。警方隨即展開調查，確認該名婦人並未被列為失蹤人口，並迅速聯繫對方，以確認其安全無虞。

對此，刑事警察大隊長鄢志豪否認從嫌犯家中查獲任何紙條，但並未否認專案小組掌握到第4名關係人的報導。據悉，這名婦人家住南部地區，警方已與她取得聯繫並確認其安全。但警方並未詳細說明她與張介宗的具體關係，僅表示案件細節仍在進一步調查中，後續將在提審兇嫌時釐清他將這4名婦人的名字寫在名單上的原因。

當事婦人先後認識了已故的張婦和趙林婦，不過當她得知自己也被列在「死亡筆記」上時，感到十分震驚，因為她自認與張介宗僅見過幾次面，不算深交，所以百思不得其解為何自己會被張嫌鎖定。

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