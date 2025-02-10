力挺中華隊！漢堡王「WBC應援餐」只賣12天　捲捲德腸堡也回歸

▲漢堡王推出WBC應援餐 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

2025WBC世界棒球經典賽資格賽即將於2月21日正式開打，為力挺中華隊，速食品牌「漢堡王」特意攜手WBC資格賽官方合作推出一系列應援套餐，從單人到雙人組合都有，最低只要銅板價99元起，2月12日起限時12天開跑；即日起更強勢開賣人氣回歸「捲捲德腸堡」，數量有限、售完為止。

▲漢堡王攜手WBC資格賽官方合作推出一系列應援套餐 。

漢堡王找來WBC資格賽官方合作為球迷打造4款「WBC QQ餐」，包括單人限定「西部小華堡+黃金QQ球+小杯飲料」、「經典脆雞堡+黃金QQ球+小杯飲料」，售價皆為99元；以及雙人限定「西部小華堡+BBQ培根牛肉堡+黃金QQ球2份+小杯飲料2杯」、「花生培根脆雞堡+雙層火烤牛肉堡+黃金QQ球2份+小杯飲料2杯」，售價皆為189元。

以上應援餐組合將於2月12日起至2月23日限時12天開賣，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

▲漢堡王捲捲德腸堡限量回歸。

除外，即日起還有超人氣「捲捲德腸堡」重磅回歸，一共網羅3口味選擇包括經典「捲捲德腸堡（售價199元）」、「捲捲德腸烤牛堡（售價139元）」及「捲捲德腸脆雞堡（售價139元）」，全吃得到彈牙多汁的煙燻德式香腸淋上特製烤肉醬，數量有限、售完為止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

▲達美樂推出情人節限定「可可火山披薩」。

另為迎接西洋情人節，達美樂則首度推出情人節限定「可可火山披薩」，選用香濃可可熔岩醬作為主角，搭配台灣在地舊北蕉、莫札瑞拉起司、棉花糖組合成的披薩，打造香甜交織的甜蜜口感，售價740元，即日於全門市限量發售，且可享外帶限時5折、370元優惠，數量有限、售完為止。