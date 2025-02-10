外資正在大規模從中國撤出？　陸官媒：更多技術含量高外資進來

▲外資出逃中國？陸官媒《人民日報》：更多技術含量高的外資進來了。（圖／pixabay）

記者任以芳／綜合報導

從中國大陸爆發疫情到結束，西方媒體不斷質疑是否能還能留住想撤離的外資。中國大陸官媒《人民日報》今（10）日頭版一篇文章以「外資正在大規模地從中國撤出去」為標題，舉例美商沃爾瑪山姆會員店加碼開分店，是因為抓到大陸市場變化，近年沒跟上市場變化的外資撤出，反而迎來更多技術含量高的外資進場，闢謠西方媒體稱「中國不需要外資」的說法。

《人民日報》今10日報導，首先質疑一組數據，「2024年全年，中國實際使用的外資金額同比下降27.1%，同時新成立的外資企業數量同比增長9.9%。兩個數據，是不是自相矛盾？」

「有沒有感覺到近年來許多門店關閉了，是不是常看見類似『沃爾瑪撤離中國』的新聞？」反2024年12月18日，沃爾瑪山姆會員店在浙江溫州開設了全大陸第五十二家門店。

更直觀的是，2024年第三季度，沃爾瑪在中國的淨銷售額同比增長17%。「一家總被傳『撤出中國』的企業，卻在中國市場保持銷售額增長，矛盾嗎？」

上述案例反映中國大陸市場的變化，在消費需求個性化、多元化趨勢下，在本土零售企業強勢崛起下，傳統商業模式在中國行不通了，快速反應跟上中國市場變化的外資企業才能獲得成功。

當時代在發展，中國市場已今非昔比，中國與外資的相對關係也有了新變化。在討論外資是否撤出中國時，先要搞清楚「中國還需要外資嗎」？

中國大陸抵京進入高質量發展新階段，從資本緊缺轉向資本富餘，從注重引進外資轉向「引進」「走出去」並重，一些網友認為「中國沒那麼需要外資了」，一些外媒借此鼓吹「中國不歡迎外資」。

中國真的不需要外資嗎？報導指出，「加快構建開放的國內國際雙循環，外資仍是關鍵樞紐。」舉例近年，中國大陸出台了更大規模、更高水平的自主開放和單邊開放舉措，舉辦進博會、鏈博會，縮減外資准入負面清單，給予外資國民待遇等措施，外資進入中國市場的門檻不斷降低，越來越多的中小外資企業進入中國市場，這是新設外資企業數量較快增長的重要原因。

至於引資規模為何下降呢？報導又稱，產業投資是面向長期的理性經濟行為，受中長期多重因素影響，數據上下波動是符合經濟學規律的。先看短期，2021年以來，中國大陸連續3年引資規模超1兆元（人民幣），外資大量流入，集中釋放了投資需求，2024年有所收縮也在正常範圍內。

以長期來看，全球跨國投資呈現出服務化、輕資產化趨勢，利用外資規模與新設企業數量之間也會出現階段性反差。目前，中國大陸服務業利用外資規模佔七成左右，服務業輕資產屬性明顯，這對引資規模的影響可不小。

外資對中國的態度？「下一個『中國』，還是中國。」這是眾多外資企業的共同心聲。

今日之中國，技術突破、人才累積，全要素生產率大幅提升，「世界工廠」含金量躍升；超大規模市場的需求優勢顯著，「世界市場」空間廣闊。「這些年，一些沒有跟上中國市場變化的外資撤出了，更多技術含量高的外資進來了。」

近年來，美西方一些人將經貿問題政治化，全球跨國投資持續低迷，這對中國吸引外資帶來了不小挑戰。外部環境越是嚴峻，越需要以更高質量的發展、更高水平的開放，應對外部不確定性。