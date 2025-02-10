快訊／前鎮河又撈到1疑似人體組織！前4天累計尋獲22屍塊

記者陳宏瑞、許宥孺／高雄報導

高雄市73歲男子張介宗犯下震驚社會連續殺人案，並將受害的大嫂、2名婦人殘忍剁成肉塊後，丟棄於前鎮5號船渠。專案小組連日至運河進行打撈搜索，截至昨(9日)已尋獲22塊屍塊，包括林婦的手掌、腳掌、臟器等，以及張婦的胸骨。今日稍早，救難人員又於運河邊撈到一塊極小的疑似人體組織，將送往鑑識中心鑑定，釐清是否為人體殘骸。

▲救難人員撈到一塊極小的疑似人體組織。（圖／記者陳宏瑞攝）



▲▼專案小組10日持續於前鎮運河打撈搜索。（圖／記者陳宏瑞攝）