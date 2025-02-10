　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

斷交近2年！宏都拉斯11月底大選　多位參選人支持與台灣復交

▲▼ 宏都拉斯首都德古西加巴的台灣大使館外，台灣與宏都拉斯國旗迎風飄揚。（圖／路透）

▲宏都拉斯首都德古西加巴，先前台灣大使館外，台灣與宏都拉斯國旗迎風飄揚。（圖／路透）

文／中央社

宏都拉斯今年11月底將舉行總統大選，主要在野黨參選人日前發表政見，不約而同強調台灣是重要的盟友，支持與台灣恢復外交關係，並且與中國斷交。

宏都拉斯將在3月9日舉行各政黨總統初選，當地著名的「聖佩德羅蘇拉大學」（Universidad de San Pedro Sula，USAP）2月7日舉辦總統大選辯論會，其中在野2大政黨「國家黨」（Partido Nacional）以及「自由黨」（Partido Liberal）的總統初選參選人，都不約而同強調支持恢復與台灣的邦交，並且與中國斷交。

過去曾表達若當總統，會和台灣恢復外交關係的「自由黨」參選人，也是宏都拉斯前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla），再次重申希望與台灣重建外交關係立場。他強調雖然和台灣復交，中國將會以「世界最大的市場」身分，報復打擊宏都拉斯，但宏都拉斯有能力養活自己。納斯拉亞表示，和台灣恢復邦交，也將會強化和美國的關係，更提升宏都拉斯的國際地位。

納斯拉亞不只強力挺台復交，先前他也痛批中國以自由貿易協定（FTA）投資做幌子，企圖「剝削」和「殖民宏都拉斯」。尤其是中國以過剩產品傾銷，毀滅當地中小企業，而承諾的各項援助，最後也是口惠而實不至。他更直指現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）是騙子，「出賣主權給中國」。

至於「國家黨」的2位參選人葉安娜（Ana Garcia de Hernandez）與羅札諾（Roberto Martinez Lozano）都表態支持台灣。羅札諾表示，如果當選總統將立刻恢復與台灣的外交關係。他回顧過去「國家黨」執政時期與台灣維持外交關係，同時發展和中國的貿易往來，兩者並不衝突，因此沒有必要「為了和中國建立商業關係，而與台灣斷交」。

宏都拉斯現任總統秀瑪菈．卡斯楚於2023年3月宣布與台灣斷交，並與中國建交。但近2年來宏都拉斯不僅成為中國貿易傾銷的受害者，造成龐大的貿易逆差，雙方談判簽署的FTA也遭到中國刻意拖延卡關，宏國各項產業均受到嚴重衝擊。因此近來宏都拉斯內部不斷出現與中國建交未蒙其利先受其害，要求政府檢討的聲音。

宏都拉斯經濟發展部（Economic Development）也提出數據批評，中國每年出口宏都拉斯超過20億美元（約新台幣650億元）商品，但宏國卻只出口中國價值約4000萬美元（約新台幣13億元）的咖啡等農產品，整整相差50倍，讓宏都拉斯不只成為「冤大頭」，更是世界上和中國貿易逆差最大的國家。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
具俊曄發文「鋼琴聲是他彈的」！曲名藏深情告白
今冬好冷超有感　專家：近8年冬天較早冷的一年
高雄碎屍魔追垃圾車畫面曝　警搜焚化爐找3女頭顱
大谷曬恩愛！真美子懷孕後首露面　山本由伸練投愛犬萌亂入
建議男生別剃陰毛　醫：有人剃完「冒出幾朵花」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

反對川普對台晶片課稅！　美華裔議員：台灣是重要民主夥伴

哈瑪斯證實：以色列撤軍「那札林走廊」！　加薩南北恢復通行

達賴喇嘛胞兄嘉樂頓珠逝世！曾面見鄧小平、代表西藏對中國談判

斷交近2年！宏都拉斯11月底大選　多位參選人支持與台灣復交

川普強調美國重建加薩：該地區是一個「大型房地產開發案」

川普：將宣布對所有鋼鋁課徵25%關稅

川普：馬斯克將幫助揭露數千億美元政府弊端

3.8萬精品外套丟洗衣機「縮水成嬰兒服」　妹子崩潰：只能給狗穿了

TaiwanCanHelp！美國再挺台　呼籲世衛恢復台灣觀察員身分

美媒曝「川普通話普丁」　克宮態度曖昧：不證實也不否認

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

AKIRA身旁翻譯超像瑪莎XD

「聽到台灣行程就說好？」 SJ利特證實：因為很喜歡XD

【你吃你的我拍我的XD】長頸鹿集體搶紅蘿蔔　女遊客被鎖喉還不忘喊：拍我！

【金錢底下就要屈服XD】長輩經驗談：女生未婚前有筆錢才有底氣

反對川普對台晶片課稅！　美華裔議員：台灣是重要民主夥伴

哈瑪斯證實：以色列撤軍「那札林走廊」！　加薩南北恢復通行

達賴喇嘛胞兄嘉樂頓珠逝世！曾面見鄧小平、代表西藏對中國談判

斷交近2年！宏都拉斯11月底大選　多位參選人支持與台灣復交

川普強調美國重建加薩：該地區是一個「大型房地產開發案」

川普：將宣布對所有鋼鋁課徵25%關稅

川普：馬斯克將幫助揭露數千億美元政府弊端

3.8萬精品外套丟洗衣機「縮水成嬰兒服」　妹子崩潰：只能給狗穿了

TaiwanCanHelp！美國再挺台　呼籲世衛恢復台灣觀察員身分

美媒曝「川普通話普丁」　克宮態度曖昧：不證實也不否認

具俊曄發文「鋼琴聲是他彈的」！曲名藏深情告白 好友淚曝真相

明晚起變天「元宵節全台甩雨」　一周兩道鋒面直衝

土城公寓深夜大火！26住戶受困　警消及到場疏散

「大罷免藍綠煞不住」　黃暐瀚點1情況：賴總統連任路恐出現雜音

高雄警匪追逐！酒駕男狂逃失控衝撞農會大門　車頭全毀2人送醫

獨行俠老闆諷唐西奇不努力　庫班曾勸總管「收手」已太遲

反對川普對台晶片課稅！　美華裔議員：台灣是重要民主夥伴

哈瑪斯證實：以色列撤軍「那札林走廊」！　加薩南北恢復通行

達賴喇嘛胞兄嘉樂頓珠逝世！曾面見鄧小平、代表西藏對中國談判

台企銀董座50萬交保　股價小幅震盪

【你吃你的我拍我的XD】長頸鹿集體搶紅蘿蔔　女遊客被鎖喉還不忘喊：拍我！

國際熱門新聞

日29歲俏護士色誘15歲少年！飯店徹夜激戰

3.8萬精品外套丟洗衣機「縮水成嬰兒服」　妹子崩潰：只能給狗穿了

人妻外出返家　驚見3孩全被殺

嚴禁愛撫　2300人裸體郵輪出發

護士忘給藥「藏置物櫃」　13患者逝

TaiwanCanHelp！美國再挺台　呼籲世衛恢復台灣觀察員身分

川普：將宣布對所有鋼鋁課徵25%關稅

美媒曝川普通話普丁　克宮態度曖昧

川普：馬斯克將幫助揭露數千億美元政府弊端

500萬飛了！男中大獎領不到　崩潰經歷曝

日本罕見-39度霸王寒流！民眾徒手挖雪牆

即／宏都拉斯外海7.6地震　海嘯警報

宏都拉斯11月底大選　多位參選人支持與台灣復交

台灣女通緝犯在美落網！　身分曝光就是劉喬安

更多熱門

相關新聞

美國棄守GMT恐使全球稅制陷動盪？　台灣如何應對？

美國棄守GMT恐使全球稅制陷動盪？　台灣如何應對？

川普總統已於2025.01.20上任首日簽發行政命令，撤銷拜登政府對OECD (經濟合作暨發展組織) 有關GMT (Global Minimum Tax, 全球企業最低稅負制) 協議的支持，並要求行政團隊在60天內提交任何可能對美國公司實施歧視性或域外稅收國家調查及保護措施選項，如：歐盟、英國、韓國、日本及加拿大等。此舉如同向外界宣告，美國政府將不支持GMT，並可能對參與OECD此項稅改的其它國家採取報復行動。

9年前搭高鐵巧遇蔡英文！他曝親民暖舉

9年前搭高鐵巧遇蔡英文！他曝親民暖舉

TaiwanCanHelp！美國再挺台　呼籲世衛恢復台灣觀察員身分

TaiwanCanHelp！美國再挺台　呼籲世衛恢復台灣觀察員身分

賴清德選在「晴廳」先向五院長致意　儀節背後深意一次看懂

賴清德選在「晴廳」先向五院長致意　儀節背後深意一次看懂

樂天二軍來了！交手中職9場熱身賽

樂天二軍來了！交手中職9場熱身賽

關鍵字：

宏都拉斯台灣

讀者迴響

熱門新聞

林俊傑被爆秘戀「小20歲正妹網紅」

賓果財富密碼瘋傳！數學老師實測結果出爐

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相

她罹胃癌3期「因忽視1警訊」　醫：90%患者都有

大樂透「頭獎2.8億」開獎了

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

憂汪小菲二婚生變！5月婚禮邀李進良當伴郎全卡關

汪小菲精神崩潰「火大切割張蘭」

中興大學碩士班考試　1人違規使用手機取消資格

還勞工7天假！　藍營拚本會期闖關

10歲屁孩玩火釀禍... 他豪車剛到手燒成廢鐵　家長雙手一攤：沒錢

王陽明「韌帶撕裂、兩處骨裂」傷勢曝光

被投訴上班滑手機！保全哥卯起來1招反擊網讚爆

王浩宇分享墾丁「超熱鬧」！人潮畫面曝

更多

最夯影音

更多

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面