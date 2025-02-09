賴清德選在「晴廳」先向五院長致意　儀節背後深意一次看懂

▲總統賴清德10日將邀請五院院長在總統府會商國政。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

面對國內朝野紛擾，總統賴清德明天（10日）下午3時，依憲法第44條規定賦予職權，邀集五院院長在總統府會商國政。據了解，在接待儀節方面，特別安排賴清德至「晴廳」致意，再一起步行至總統府大禮堂，其背後是有深意的；因晴廳是20年前，網友票選所正式命名，有象徵希望台灣晴空萬里，也期許台灣團結和諧之意。

本次會商由賴清德主持，副總統蕭美琴、秘書長潘孟安陪同，而五院院長則各帶一名幕僚出席。本次會商的與會名單方面，包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君；立法院長韓國瑜、副院長江啟臣；司法院代理院長謝銘洋、副秘書長王梅英；考試院長周弘憲、副院長許舒翔；監察院副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋。

接待儀節方面，五院正副院長抵達總統府後，府方人員將引導至「晴廳」休息，並由副總統蕭美琴於晴廳接待。隨後，賴清德會至晴廳致意，於下午2點55分帶隊，帶領包括蕭美琴副總統、五院正副院長等所有與會者，一同從晴廳步行前往總統府大禮堂。

在與會者都抵達大禮堂後，賴清德會先致詞，隨後進行贈禮、大合影環節，此一環節總統府安排公開直播；接著，五院國政會商則以閉門方式進行。

至於為何會選擇在「晴廳」致意，是因為2005年，總統會客室經網友票選正式命名為「台灣晴廳」，有象徵希望台灣永遠晴空萬里，順風揚帆、國泰民安之意；同時，「晴」與「情」、「擎」二字讀音相同，有期許台灣「團結和諧，重情重義，國家安和樂利」之意。

因此，總統府本次特別安排賴清德先至晴廳致意，再與副總統及五院正副院長一同從晴廳出發前往大禮堂會商，有重申「五院國政會商」初衷，是以「團結」為核心出發，期望透過溝通增進院際協調合作之深意。