不滿壓歲錢被爸保管　男童報警：有壞人搶我錢

▲中國有名男童近日不滿父親保管他的壓歲錢，竟然報警稱「我家有壞人搶我錢！」。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

中國有名男童近日不滿父親保管他的壓歲錢，竟然報警稱「我家有壞人搶我錢！」最終在警員的調解下，父子倆才終於重歸於好。

據陸媒報導，甘肅蘭州警方近日接到一名孩子的報警電話，男童稱「我家有壞人搶我錢！」警員獲報後非常重視，豈料，警員隨後聽到電話另一端的大人說「臭小子，你要翻天啊，還真報警啊」。經了解，男童是因為想要自己安排壓歲錢，父親卻堅持幫他保管，一氣之下用父親的手機「報警求助」。最終，父子倆在警員的調解下才和好。

不久前，1月9日在寧夏回族自治區銀川市永寧縣楊和四期，小學五年級的10歲男孩因沒有完成作業，被父親嚴厲譴責後，感到相當委屈，一氣之下跑出家門，找到一家商店借了手機撥打110報警，檢舉父親在家中私藏罌粟殼。

警方獲報後，隨即找到在商店的男童，隨後警方帶著男童到家中進行搜查，在其家中陽台找到8個罌粟殼。對此，男童父親表示懊悔，並承認是為了治病私藏，隨後他被警方帶回警局，案件已移交禁毒大隊進一步處理。

延伸閱讀

▸ 大S猝逝／大S將環保樹葬 專家吐現實真相：骨灰不會自然分解

▸ 大S猝逝／汪小菲群聊點名1人暴走開譙…遭大咖踢出群組 網：罵錯了

▸ 原始連結