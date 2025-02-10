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農曆正月不相親！科技男打破禁忌樂當爸　姊妹花年過40未脫單

▲農曆正月不相親，科技男打破禁忌43歲當爸

▲農曆正月不宜相親，科技男打破禁忌樂當爸。（圖／非當事人、中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢區美滿服務中心指出，中心成立40年，很多晚婚或遲婚的男女因為某些堅持而失去機會，但不少客家長輩因為堅持「農曆正月」不能相親而影響子女婚姻。今年44歲的鄭姓工程師去年打破「農曆正月」不相親迷思，農曆12月生下龍女；另有一對雙胞胎姊妹因為堅持正月不相親，年過40仍未找到合適對象。

中壢區美滿服務中心指出，這對住在新竹的姊妹花，兩人都是國立大學碩士，妹妹是高考及格的公務員，姊姊擁有會計師資格的會計事務所負責人，兩姊妹的父親還是一間小型工廠的負責人，去年父親帶女兒報名美滿服務中心的「個別一對一」聯誼時，就表明只要男生人品好，有正當工作，能疼老婆就好。

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但姊妹花的父親特別強調，女兒在「農曆正月」絕對不能相親，他還信誓旦旦地說，女兒29歲時，因為不聽算命老師的話，正月在過年時相親，男方外表、學歷、工作都不錯，他也贊成她們的婚姻，不料因為是正月認識，兩姊妹因而前後和男生分手，因為正月相親不吉利，到如今42歲仍嫁不出去，但他還是堅持「農曆正月」不能相親，希望等到農曆二月後才安排。

同一時間，家住新北的王姓科技新貴，則在8日帶來紅蛋及麻油雞酒到美滿中心，分享他在龍年尾生下龍女。王男說，他在去年農曆正月，經美滿中心安排一位女老師「個別一對一」聯誼，兩人火速墜入情網，元宵節訂婚，並在特殊的國曆2月29日結婚，很快懷了女兒，並今年1月25日生下龍女。對於「農曆正月」不相親不可信，鼓勵未婚或失婚男女積極找尋另一半。

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