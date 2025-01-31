　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北漂妹嫁有錢人「1強招」　他曝：對象是潛力股！過來人認證

▲▼吃飯,減肥,女友,愛吃,貪吃,節食,健康 。（圖／記者施怡妏攝）

▲想嫁有錢人，原PO建議可以回鄉下找對象。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

「一個嫁給有錢人的方法：去比較鄉下相親！」一名網友說道，其實鄉下有不少潛力股男生，像是被迫接家業而無法往外發展，這時候可以請長輩幫忙詢問，「保證親友們會熱心介紹對象。」文章曝光後，一派網友點頭認證，「我親戚真的這樣嫁給田橋仔！結婚後搬來新北生活，離娘家很近還不錯耶」。

一名網友在Dcard表示，許多女生選擇北漂打拚，嚮往大都市的繁華，期待拚得一番成就，「這是很對的！」然而，原PO也觀察到，這樣的選擇卻讓不少人面臨感情無疾而終、買不了房的現實困境，更擔心年紀到了，有育兒的壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO真心認為，回到相對樸實的鄉下找對象，或許是人生的新契機，「鄉下男多女少，尤其缺乏在都市歷練過的優質女性，競爭壓力小，機會反而更多。

原PO直呼，可以尋求奶奶或外婆的幫助，直接表達不介意在鄉下定居的意願，「保證親友們會熱心介紹對象。」原PO進一步解釋，具備都市經歷的女性往往在談吐儀態與穿著上更勝一籌，能在相親場合大放異彩。

原PO說，其實鄉下潛力股男生並不少，例如家境富裕的小土豪，不得不繼承家業的年輕人等，同時原PO也強調，慢慢去挑一個合得來的對象，「等到妳在這邊嫁得好了、有錢了，再風風光光的搬去大都市，或六日去都市玩，就可以實現人生的逆轉了！」

底下網友直呼，「這是真的，雲林、彰化、嘉義其實滿多家裡有田、有工廠的，然後年輕人被迫留在那邊繼承家業喔」、「阿嬤家在雲林，幾乎所有親戚都是大老闆，近幾年甚至瘋狂買地，對他們來說那邊的休閒娛樂花費有限，全部把錢拿來買車買房買地買樹」、「確實有這樣的案例，我同學大學畢業後馬上結婚，也是嫁給鄉下的望族，家族本身事業有餐廳、有整片種茶的山，同學不用工作，先生也沒有被強迫在家族餐廳工作而是自己創業，過得都還不錯」、「我親戚真的這樣嫁給田橋仔！結婚後搬來新北生活，離娘家很近還不錯耶」。

但也有人搖頭認為，「想太多，鄉下只有+9，不會有帥哥」、「鄉下家庭比較傳統，很多都需要跟公婆住」、「鄉下+二代，公婆87%很難搞喔」、「鄉下多半是傳統家庭，重男輕女容易養出媽寶，一大家子一起住，家裡有錢的把媳婦當賊一樣防，不用肖想他家的錢，還得當免費的女傭+生產機器，雷中之雷」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
母女散步一半踢到化石　鑑定距今達逾4億年

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北漂妹嫁有錢人「1強招」　他曝：對象是潛力股！過來人認證

吳寶春麵包疑藏「壓克力碎片」！他一咬差點斷牙　業者聲明道歉了

妹子見高鐵自由座「襪子佔位」傻眼！他1舉動救援被讚翻：簡直帥爆

快訊／01:45台南南化區規模4「極淺層地震」　最大震度3級

蛇年「轉運發大財」TOP4星座！金牛運勢飆漲、雙子最大贏家

穿上這件就變時尚？你買的不是衣服　是「人設」

長髮女點熱咖啡到櫃檯大吵「我要燙死了！」　店員不忍開吼

春節大快朵頤「5行為」易加重攝護腺肥大　醫揭4大改善撇步

女入境檢查「20萬精品包險被搶」！桃機公司回應了

包紅包被嫌「怎麼6千而已」　叔叔一招反制他瞬間大哭反悔

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

萌貓裝睡悄靠近桌上雞塊 飼主一手壓制：想都別想

【嘉義5.6地震】台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛畫面曝！

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

海豚一口吞維他命補充身體　被摸頭後可愛回應：我很乖

髮線髮旋太明顯很困擾？　梳子+Z字型讓分髮線消失

嘉義10分鐘連5震！　台南7樓高外牆被震落

北漂妹嫁有錢人「1強招」　他曝：對象是潛力股！過來人認證

吳寶春麵包疑藏「壓克力碎片」！他一咬差點斷牙　業者聲明道歉了

妹子見高鐵自由座「襪子佔位」傻眼！他1舉動救援被讚翻：簡直帥爆

快訊／01:45台南南化區規模4「極淺層地震」　最大震度3級

蛇年「轉運發大財」TOP4星座！金牛運勢飆漲、雙子最大贏家

穿上這件就變時尚？你買的不是衣服　是「人設」

長髮女點熱咖啡到櫃檯大吵「我要燙死了！」　店員不忍開吼

春節大快朵頤「5行為」易加重攝護腺肥大　醫揭4大改善撇步

女入境檢查「20萬精品包險被搶」！桃機公司回應了

包紅包被嫌「怎麼6千而已」　叔叔一招反制他瞬間大哭反悔

北漂妹嫁有錢人「1強招」　他曝：對象是潛力股！過來人認證

距台灣僅111公里！與那國島飛彈部署引民怨：擔憂捲入戰火

吳寶春麵包疑藏「壓克力碎片」！他一咬差點斷牙　業者聲明道歉了

美航客機撞黑鷹直升機墜河　川普記者會默哀：無人生還

怕生愛貓住寵物旅館　竟跟保姆「呼嚕嚕」！奴才：我被NTR了？

2025陸劇開啟「大男主劇」時代！楊洋修仙肖戰復仇　7男神拼事業

妹子見高鐵自由座「襪子佔位」傻眼！他1舉動救援被讚翻：簡直帥爆

低溫獨自3天！女山友「大霸尖山」被4隊友留下失聯　僅找到背包

快訊／01:45台南南化區規模4「極淺層地震」　最大震度3級

24冬番回顧／《我內心糟糕念頭》強力放閃、「芙莉蓮、藥師少女」神作續播

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

生活熱門新聞

3星座「一路旺到2027」　事業、財運、愛情三收　

女入境檢查20萬精品包險被搶！桃機回應了

醫生啪啪多次「下體發炎流血！」她驗出性病：快交往了

紅包被嫌怎麼才6千而已　叔一招反制

返鄉「跟老公床戰」婆婆門外偷聽　人妻開大絕

夢到買刮刮樂1號碼！妹子照買驚呆：100萬

開工日濕冷「2500公尺↑高山有望降雪」

即／01:45台南南化區規模4地震　最大震度3級

李珠珢任SBS演藝大賞頒獎人「大跳三振舞」

女點熱咖啡嗆「燙死了」店員不忍開吼

吃年夜飯　陌生人突開門「我是XX的兒子」！真相曝

吊車大王初二「回哪個娘家？」　去年全顧到

蛇年開運　命理師提醒：家中擺３物恐招爛桃花

蛇年「轉運發大財」　TOP4星座

更多熱門

相關新聞

過年「10大拷問」白眼狂翻！專家1招懂聊天

過年「10大拷問」白眼狂翻！專家1招懂聊天

過年過節親友團聚，有時話題一出就讓人翻白眼。心煦心理治療所蔡岳融心理治療師指出關鍵，也和大家分享「聊天藝術」，以及其他有利培養氣氛的方法，讓大家嘴甜甜過好年，也不論在何時何地都非常有用！

富豪男5妻9子！最多腳踏20船　持續徵老婆

富豪男5妻9子！最多腳踏20船　持續徵老婆

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

即／李威妻子出庭畫面曝！穿連帽外套+口罩現身

即／李威妻子出庭畫面曝！穿連帽外套+口罩現身

老婆外遇生下小孩「老公要扶養」！律師解答

老婆外遇生下小孩「老公要扶養」！律師解答

關鍵字：

相親婚姻鄉下財富人生

讀者迴響

熱門新聞

《報告班長》張立威過世享年56歲

3星座「一路旺到2027」　事業、財運、愛情三收　

即／台中燒肉店突起火　店內10多人緊急疏散

即／大樂透2億開出2注！17幸運兒抱走百萬

女護士下體磨蹭「男病患頭部」！猥褻拍片

美媒：美航空難已尋獲逾30具遺體

女入境檢查20萬精品包險被搶！桃機回應了

桃園男騙愛「每周做2次」她暈1年半才驚覺變小三

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

即／新北社區騎樓大火　9台機車燒光

醫生啪啪多次「下體發炎流血！」她驗出性病：快交往了

母女大街散步踢到化石　鑑定距今4億年

李芳雯「1年床戰男友400次」！4女星超前衛戀愛史

柬童討生活會16種語言爆紅　現況曝

紅包被嫌怎麼才6千而已　叔一招反制

更多

最夯影音

更多

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

萌貓裝睡悄靠近桌上雞塊 飼主一手壓制：想都別想

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面