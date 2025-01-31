北漂妹嫁有錢人「1強招」　他曝：對象是潛力股！過來人認證

▲想嫁有錢人，原PO建議可以回鄉下找對象。（示意圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

「一個嫁給有錢人的方法：去比較鄉下相親！」一名網友說道，其實鄉下有不少潛力股男生，像是被迫接家業而無法往外發展，這時候可以請長輩幫忙詢問，「保證親友們會熱心介紹對象。」文章曝光後，一派網友點頭認證，「我親戚真的這樣嫁給田橋仔！結婚後搬來新北生活，離娘家很近還不錯耶」。

一名網友在Dcard表示，許多女生選擇北漂打拚，嚮往大都市的繁華，期待拚得一番成就，「這是很對的！」然而，原PO也觀察到，這樣的選擇卻讓不少人面臨感情無疾而終、買不了房的現實困境，更擔心年紀到了，有育兒的壓力。

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對此，原PO真心認為，回到相對樸實的鄉下找對象，或許是人生的新契機，「鄉下男多女少，尤其缺乏在都市歷練過的優質女性，競爭壓力小，機會反而更多。

原PO直呼，可以尋求奶奶或外婆的幫助，直接表達不介意在鄉下定居的意願，「保證親友們會熱心介紹對象。」原PO進一步解釋，具備都市經歷的女性往往在談吐儀態與穿著上更勝一籌，能在相親場合大放異彩。

原PO說，其實鄉下潛力股男生並不少，例如家境富裕的小土豪，不得不繼承家業的年輕人等，同時原PO也強調，慢慢去挑一個合得來的對象，「等到妳在這邊嫁得好了、有錢了，再風風光光的搬去大都市，或六日去都市玩，就可以實現人生的逆轉了！」

底下網友直呼，「這是真的，雲林、彰化、嘉義其實滿多家裡有田、有工廠的，然後年輕人被迫留在那邊繼承家業喔」、「阿嬤家在雲林，幾乎所有親戚都是大老闆，近幾年甚至瘋狂買地，對他們來說那邊的休閒娛樂花費有限，全部把錢拿來買車買房買地買樹」、「確實有這樣的案例，我同學大學畢業後馬上結婚，也是嫁給鄉下的望族，家族本身事業有餐廳、有整片種茶的山，同學不用工作，先生也沒有被強迫在家族餐廳工作而是自己創業，過得都還不錯」、「我親戚真的這樣嫁給田橋仔！結婚後搬來新北生活，離娘家很近還不錯耶」。

但也有人搖頭認為，「想太多，鄉下只有+9，不會有帥哥」、「鄉下家庭比較傳統，很多都需要跟公婆住」、「鄉下+二代，公婆87%很難搞喔」、「鄉下多半是傳統家庭，重男輕女容易養出媽寶，一大家子一起住，家裡有錢的把媳婦當賊一樣防，不用肖想他家的錢，還得當免費的女傭+生產機器，雷中之雷」。