她帶閨蜜赴餐廳相親「狂點3萬套餐」！男方一看中途開溜

▲男子相親時遇到女方帶閨蜜，更是完全冷落他，於是決定中途開溜。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

相親時無論男女都要留個心眼，才能好好保護自己。一名年近40的男子透過朋友介紹，認識了女子小琪（化名），雙方約好到高級餐廳相親，怎料小琪帶閨蜜赴約以後，不但狂點3萬元的套餐，更是完全將他冷落，讓他決定直接開溜，卻也因此被傳訊息罵爆。

媒體人林裕豐在節目《震震有詞》分享，這名男子因為年近40歲、有結婚的想法，於是透過朋友的介紹，認識了女子小琪，雙方約好在某高級餐廳相親，一邊吃飯一邊互相考察。

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由於是第一次見面，小琪詢問男子，是否可以帶閨蜜赴約，聽見對方說「當然啦！妳的朋友就是我的朋友」，感到十分開心，雙方於是敲定了碰面的時間。

▲男子相親時遇到女方帶閨蜜，更是完全冷落他，於是決定中途開溜。（示意圖／CFP）



怎料到了現場，男子才發現，小琪帶的閨蜜不只一位，且每個人都點了要價9,900元的套餐，光是3份套餐的價格，就已經將近3萬元。此外，小琪在約會的過程中，跟閨蜜聊得相當開心，完全沒有理會男子，且最後的甜點還是一顆生日蛋糕，擺明就是藉著相親的理由，帶閨蜜出門慶生，並且把男子當成冤大頭。

男子看見蛋糕以後，瞬間明白了小琪的目的，謊稱要去洗手間，接著便直接開溜。小琪發現以後，氣得傳訊息大罵，「竟然有人相親就落跑」，男子則是開口回酸「相親帶幫忙吃的朋友」。

事後2人愈吵愈兇，小琪出言斥責，明明有得到男子的同意，才會帶閨蜜赴約。男子則是認為，相親還帶蛋糕來慶生，已經太過離譜，根本就把他當成冤大頭。

林裕豐對此表示，這名男子的方法十分有趣，「跑掉也算是一招」，若是換成他的話，恐怕他還是會把帳單吞下去，畢竟有可能是「女生給我的一個考驗」。