路口碎玻璃灑滿地　關山警借用竹掃把30分鐘掃除

▲員警用竹掃把掃除路面碎玻璃。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

9日9時許台東縣警察局關山分局瑞豐派出所接獲民眾報案稱「台9線與新源路路口路面有大量碎玻璃散落，影響行車安全，請派員處理」。警員張君毅獲報後立即趕赴現場，並機警借用附近民宅的竹掃把立即清理，迅速排除危險，確保用路人安全。



員警接獲報案後，立即前往碎玻璃散落的地點，該路段為台東縣南北向交通要道，車流量大，碎玻璃可能導致車輛爆胎或打滑，對行車安全構成極大威脅。

報案民眾表示，行經該路段時發現地面閃閃發亮，仔細一看竟是碎玻璃，擔心其他車輛發生意外，因此立即通報警察處理。警員張君毅抵達現場後，發現碎玻璃散落範圍於慢車道，綿延約10公尺，隨即向附近居民借用竹掃把進行清理。

經過約30分鐘的努力，終於將路面上的碎玻璃全數清除，恢復道路通行安全。張君毅表示，雖然清理過程辛苦，但能及時排除危險，保障用路人安全，感到非常值得。同時也呼籲民眾，行車時應確實固定車上物品，避免因物品散落造成交通事故或影響其他用路人安全。

根據《道路交通管理處罰條例》第30條規定，汽車裝載物品未妥善固定，導致物品散落，可處駕駛人新台幣3000元以上至18000元以下罰鍰。若因散落物導致他人受傷或財物損失，駕駛人還需負擔相應的民事或刑事責任。