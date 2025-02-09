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病毒變異了！醫驚曝1／3患者感染「這症」　多數人沒抵抗力

兒科醫師表示，近期門診1／3是感染諾羅病毒。（示意圖／Pexels）

▲醫師提醒，諾羅病毒有變異株出現。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日民眾搶打流感疫苗，但除了流感也要小心諾羅病毒，因為傳染力強。兒科醫師張博揚說，多數人可能對諾羅變異病毒沒抵抗力，兒科醫師陳敬倫也說，近期門診1／3是感染諾羅病毒。疾管署上周也表示，民眾沒抵抗力易造成腹瀉群聚事件。

張博揚今（9）日在臉書粉專指出，「今年冬天請注意洗手預防諾羅病毒流行，疾管局發現今年諾羅病毒有變異，造成大多數民眾無抵抗能力。」

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陳敬倫也發文表示，最近診所門診有1／3都是諾羅病毒的腸胃炎，緊接才是流感，「諾羅病毒造成的 腸胃型感冒 症狀雖然以吐為主，但常常剛開始也會頭痛、發燒、肌肉痠痛；而流感也有一兩成病患剛發病時會噁心嘔吐，但很快進展到高燒不退、全身痠痛。無論得到哪個病毒，都是非常不舒服，建議早點就醫，適當的治療可以有效改善症狀、減緩不適喔。」

疾管署指出，依諾羅病毒陽性個案病毒分型結果，自去（2024）年起流行病毒株由過去最常流行之GII.4轉變為GII.17，與2015-2016年國內兩波諾羅病毒大流行之型別相同，因該型別已8年未於國內流行，亦有基因重組變異，多數民眾可能無免疫力，如飲食不慎容易造成腹瀉群聚事件發生。

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