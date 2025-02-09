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大陸 大陸焦點 特派現場

陸1月CPI年增0.5%　PPI年減2.3%

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

▲中國1月CPI增幅明顯。（圖／CFP）

文／中央社台北9日電

中國國家統計局今天公布，受春節因素影響，1月消費者物價指數（CPI）年增0.5%，是5個月以來增幅最大，但1月生產者物價指數（PPI）年減2.3%，已連續28個月下跌，顯示通貨緊縮壓力仍大。

中國國家統計局官網上午發布1月CPI與PPI數據。CPI方面，1月CPI年增0.5%，其中城市上漲0.6%，農村上漲0.3%；食品價格上漲0.4%，非食品價格上漲0.5%；消費品價格上漲0.1%，服務價格上漲1.1%。

1月CPI月增0.7%，其中城市上漲0.8%，農村上漲0.5%；食品價格上漲1.3%，非食品價格上漲0.6%；消費品價格上漲0.6%，服務價格上漲0.9%。

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

統計顯示，1月CPI漲幅擴大，增幅是5個月以來最大。

PPI方面，1月PPI年減2.3%，降幅與去年12月相同，已連續第28個月下跌。1月PPI月減0.2%，降幅較去年12月的0.1%擴大。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，受春節因素影響，1月CPI漲幅擴大；同樣因為春節，工業生產處於淡季，PPI按年及按月都下降。

路透社引述分析師報導，除非中國政府今年仍會提出經濟刺激政策，否則通縮壓力仍可能持續；此外，美國加徵關稅也對已陷低迷的中國經濟構成壓力。

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

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