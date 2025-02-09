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誆拍4部片1200萬8人上當！百公斤男扮AV男優激戰小模　判決出爐

▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床。（圖／免費圖庫pixabay）

▲新竹男一人分飾多角，誆稱給高報酬拍片，假扮AV男優騙多名女子上床。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

新竹鄭姓男子在網路上以徵選A片女優為名，吸引網拍小模私訊應徵，分別以「4部片1200萬」、「拍20次給800萬」等不同價碼簽約，結果前後8名女子上鉤，傳送個人不雅影照，其中5女赴約「試鏡」，分別與鄭男發生多次性關係後，始終拿不到片酬才知受騙。全案經台北地院審理，依鄭男犯8個網際網路對公眾散布而犯詐欺得利罪，合併處7年徒刑，可上訴。

據了解，鄭姓男子體重破百公斤，身材壯碩，平常以「雨」、「小雨」等化名，在許多臉書外拍社團中，貼文徵求成人影片女演員、大尺度模特兒，再一人分飾多角，假冒成人影片公司人員和受害人達成協議，並以男演員兼攝影師身分到場和受害人做愛拍片。

判決指出，鄭男於2017年間貼出徵人訊息，見女子蓓蓓(化名)和他連繫，便誆稱他是日本成人影片經紀公司負責人，若完成4部成人片、每部片要拍5次，也就是在完成20次拍攝後，就能得到1200萬元片酬。蓓蓓信以為真答應後，鄭男就以男演員兼攝影師的身分現身，陸續和蓓蓓前往摩鐵性交共25次，而後又以蓓蓓未做滿20次拍攝、男演員的時間和蓓蓓無法配合為由，拒絕支付報酬。

此外，鄭男又以「12片無套體外，報酬450萬」、「拍攝成人影片20次，片酬800萬」等不同條件，誆騙內衣模特兒等4人分別進行1至3次性交，過程不斷指導姿勢、體位，也不搭理受害人事後表示想更換男優的請求，更一毛報酬都沒給。另3名受害人因察覺有異，僅回傳裸照、內衣自拍照或「拍攝意願同意書」供審核，未讓鄭男得逞。總共8名女子對鄭男提出告訴。

庭審時，鄭男辯稱他是透過「雞頭」和受害人性交易。不過法官不採信他說法，以鄭男犯8個網際網路對公眾散布而犯詐欺得利罪，合併處7年徒刑，可上訴。

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