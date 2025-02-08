BMW男西門町甩尾連撞8機車　驚險畫面曝：1300萬法拉利在他後面

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區在7日晚上發生1起車禍，1台BMW轎車於漢口街2段右轉西寧南路，疑因操作不慎撞上路邊停放的8台機車，事後駕駛在現場與車主達成和解，監視器畫面拍下，當時BMW轎車發生事故時，後方跟著一台要價千萬的法拉利458。

警方調查，29歲的陳姓男子，在7日晚上10時許，開著36年的BMW318i，行經北市萬華區漢口街2段右轉西寧南路，但是突然整台車失控往左側打滑並且撞到停放在路邊的8台機車，所幸並沒有造成人員傷亡。

▲36年BMW轎車右轉飄移連撞8機車，後方赫見千萬法拉利閃過。(記者邱中岳翻攝），下同

警方獲報後到場，先對陳姓男子進行酒測，酒測結果為0，事後又通知現場被撞的8台機車車主，陳姓男子也逐一與車主們達成和解，最後現場和解並沒有提出相關告訴，警方研判，可能是因為操作失當導致。

當時案發的監視器畫面也隨之曝光，在BMW後方「赫然出現」一台法拉利458，新車起跳價1300萬，所幸當時法拉利並未在肇事BMW車前，否則後果不堪設想。

肇事的BMW則是1989年出廠，已經有36年的老車，當時代號E30的318i，堪稱80年代美車，是許多改裝老BMW的玩家首選。

▼BMW轎車右轉失控打滑，直接撞上停放在路邊的8台機車，駕駛事後現場與8車主達成和解。(記者邱中岳翻攝）

知情人士透露，根據監視器畫面看來，BMW右轉突然加速，又因是後驅車，極有可能能是右轉時加速，導致車輛失控打滑釀禍，但確切原因只有肇事駕駛自己清楚。