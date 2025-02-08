北市發小提燈挨批不環保　主材料「PP合成紙」用不到只能丟

▲台北市2025年蛇年小提燈。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市政府自2019年起受理民間提案取消發放小提燈，蔣市府2025年重啟發放制度，雖強調結合永續環保設計理念，降低對環境的負面影響，9日起連發4天免費送出10萬份。但議員黃瀞瑩拆分提燈零件後，質疑「台北小Q」小提燈的環保理念恐怕難以落實。對此，環保局表示，該提燈為PP合成紙材質，屬複合材質，目前無去化管道，但提燈屬過節應景產品，民眾可重複使用。

今年台北市政府恢復發放元宵小提燈，預計發放10萬份，以蛇為主題的「台北小Q」小提燈，對外宣傳強調結合「永續環保」設計理念，可重複利用，甚至能做成筆筒或存錢筒，延續燈節美好回憶，採用可拆卸鈕扣電池的LED燈設計，電池適用於耳溫槍及遙控器等小型家用電子設備，民眾可輕鬆取出並能再次使用。

然而，黃瀞瑩表示，打開小提燈後一一檢視其中材料，其成分為PP合成紙、鈕扣電池、LED燈具。觀傳局僅強調提燈電池可被拆卸再利用，以及廢電池可回收，但對於提燈相關廢棄物可否回收、拆卸電池後的LED燈具電路板及螺絲釘應如何處置卻未進一步加以說明。

此外，有關紙雕小提燈之PP合成紙可否回收，經查台北市環保局資源回收入口網亦「查無相關項目說明」。黃瀞瑩說，經與環保局了解，PP合成紙在台北市會被視為「一般廢棄物」，混入紙類回收恐影響紙類回收效益。

黃瀞瑩認為，有多少民眾最終會使用螺絲起子取出鈕扣電池，廢電池回收能否有效落實，成效令人質疑，取出電池後的LED燈具電路板、螺絲釘最終將造成多少垃圾與污染，更是身為小提燈發放者的台北市政府應正視課題。

為落實回收效益、降低提燈對環境之衝擊，黃瀞瑩議員要求，台北市政府應強化廢電池回收之宣導與回收機制，並清楚說明紙雕小提燈之相關廢棄物，例如PP合成紙、LED燈具電路板、螺絲釘等，民眾應當如何處置？

黃瀞瑩強調，台北市政府應針對此次發放至少約10萬份小提燈共計將增加多少碳排放量、製造多少垃圾量與相關廢棄物之回收效益進行評估，並公布相關資料，以利後續政策評估並落實提燈「製造者延伸責任」。

對此，觀傳局表示，小提燈以再利用方式落實永續理念，燈身本體可轉作筆筒或存錢筒延續使用，鈕扣電池也可取出用於耳溫槍及遙控器等。而提燈的LED電池盒，除電池屬廢乾電池類，其餘可依「立體塑膠」類回收，後續由環保人員進行細部分類回收。環保局則表示，該提燈為PP合成紙材質，屬複合材質，目前無去化管道，但提燈屬過節應景產品，民眾可重複使用。