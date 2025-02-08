獨／左營仙姑4小時「活人變屍塊」　碎屍魔殺3女全丟金鞏橋

▲警方6日在前鎮區第五船渠，發現婦人的右腳掌、不完整屍塊，揭開這起連續殺人案。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名73歲張姓男子自去年12月起，陸續在哥哥住家中殺害大嫂與2名七旬婦人，犯下聳動的連續殺人碎屍案。其中，林姓婦人的屍塊殘肢在3日被棄屍在第五船渠，目前仍擴大打撈範圍；而張姓婦人、兄嫂則分別已死亡3周、2個月，屍首難以尋回，不過根據線索，張嫌在殺害3女後，確實都將屍袋丟入第五船渠。

這起震驚社會的連續殺人案，追溯至2月2日，當時家住在楠梓區的一名71歲林姓婦人，大年初五下午5點騎乘機車出門，一晚未歸，兒子連繫不上，3日上午報警協尋。

警方調閱監視器，發現婦人2日下午出門，後座載著73歲張姓男子，兩人一同進入張姓男子住家後，婦人便再也未出門。警方前往張男住家，並經他同意入內查看，卻未發現婦人的蹤影，不過比對監視器，發現張男在3日清晨6點至上午10點，卻12度進出家門且手提重物。

▲林姓婦人載著張嫌進入回到前鎮住家，隔日清晨6點被碎屍成12袋棄屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方懷疑林姓婦人在屋內遭殺害，持搜索票逮捕張男，6日於前鎮第五船渠撈獲林婦的右腳掌、內臟、不明身體組織，不排除嫌犯將婦人碎屍處理。鑑識人員於張嫌屋內發現多處血跡噴濺痕跡，而這一查，發現竟共有3組女性DNA。

警方擴大調閱張嫌住家外的監視器，並比對全市失蹤人口，發現人稱「仙姑」家住左營的75歲張姓婦人在1月27日被家屬通報失蹤，而最後身影便是在張男住家門口，1月17日下午4點30分進屋，便失去蹤影，而張嫌當晚8點05分就從住家步出，連續來回18趟，每次手上都提著一只大型黑色提袋，認為張婦也遇害。

▲張姓婦人1月17日下午4點30分進入張嫌屋內，當晚8點05分被分屍成18個提袋運出門。（圖／記者許宥孺翻攝）



▲張嫌的兄嫂於2024年11月29日中午進入屋內，隔日凌晨2點遭剁屍運出屋外。（圖／記者許宥孺翻攝）

而另一組DNA，經過比對也發現，張嫌的大嫂(75歲黃姓婦人)在去年12月15日被兒子通報失蹤，楠梓分局勤區員警前往黃婦住家大樓察看，但她平日獨居未應門。警方聯繫家屬採驗DNA比對，發現血跡吻合，再行比對監視器，發現黃婦在去年11月29日曾進入屋內，30日凌晨3點19分，張嫌便騎乘單車出門，菜籃子載有物品，並多次出入住家，疑也將大嫂剁成屍塊後棄屍。

▲▼專案小組8日上午在第五船渠河床尋獲一張疑似乾燥人皮。（圖／記者吳世龍攝）

由於張姓婦人、黃姓婦人遭殺害已有3周，甚至逾2個月，專案小組昨日僅辨識出3名受害婦人出沒時間，同時與時間賽跑，雖有部分監視器已遭覆蓋，不過目前皆已確認，張嫌不管是步行扛袋屍，還是騎單車運屍，最終都是出現在前鎮區金鞏橋，並將屍體拋入船渠內。而運屍路線也包括熱鬧商圈、連鎖賣場、美式賣場、家居名店等熱鬧地點。

▲高雄張姓男子涉嫌殺害3女，並將其分屍丟進第五船渠。（圖／記者許宥孺製表）