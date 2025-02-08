　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／左營仙姑4小時「活人變屍塊」　碎屍魔殺3女全丟金鞏橋

▲楠梓分屍,警方在前鎮區一處水溝，發現婦人的遺體與疑似殘肢。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方6日在前鎮區第五船渠，發現婦人的右腳掌、不完整屍塊，揭開這起連續殺人案。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名73歲張姓男子自去年12月起，陸續在哥哥住家中殺害大嫂與2名七旬婦人，犯下聳動的連續殺人碎屍案。其中，林姓婦人的屍塊殘肢在3日被棄屍在第五船渠，目前仍擴大打撈範圍；而張姓婦人、兄嫂則分別已死亡3周、2個月，屍首難以尋回，不過根據線索，張嫌在殺害3女後，確實都將屍袋丟入第五船渠。

這起震驚社會的連續殺人案，追溯至2月2日，當時家住在楠梓區的一名71歲林姓婦人，大年初五下午5點騎乘機車出門，一晚未歸，兒子連繫不上，3日上午報警協尋。

警方調閱監視器，發現婦人2日下午出門，後座載著73歲張姓男子，兩人一同進入張姓男子住家後，婦人便再也未出門。警方前往張男住家，並經他同意入內查看，卻未發現婦人的蹤影，不過比對監視器，發現張男在3日清晨6點至上午10點，卻12度進出家門且手提重物。

▲▼高雄碎屍,高雄分屍,林姓婦人載著張嫌進入回到前鎮住家，隔日清晨6點被碎屍成12袋棄屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲林姓婦人載著張嫌進入回到前鎮住家，隔日清晨6點被碎屍成12袋棄屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方懷疑林姓婦人在屋內遭殺害，持搜索票逮捕張男，6日於前鎮第五船渠撈獲林婦的右腳掌、內臟、不明身體組織，不排除嫌犯將婦人碎屍處理。鑑識人員於張嫌屋內發現多處血跡噴濺痕跡，而這一查，發現竟共有3組女性DNA。

警方擴大調閱張嫌住家外的監視器，並比對全市失蹤人口，發現人稱「仙姑」家住左營的75歲張姓婦人在1月27日被家屬通報失蹤，而最後身影便是在張男住家門口，1月17日下午4點30分進屋，便失去蹤影，而張嫌當晚8點05分就從住家步出，連續來回18趟，每次手上都提著一只大型黑色提袋，認為張婦也遇害。

▲▼高雄碎屍,高雄分屍,張姓婦人1月17日下午4點30分進入張嫌屋內，當晚8點05分被分屍成18個提袋運出門。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張姓婦人1月17日下午4點30分進入張嫌屋內，當晚8點05分被分屍成18個提袋運出門。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄碎屍,高雄分屍,張嫌的兄嫂於2024年11月29日中午進入屋內，隔日凌晨2點遭剁屍運出屋外。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張嫌的兄嫂於2024年11月29日中午進入屋內，隔日凌晨2點遭剁屍運出屋外。（圖／記者許宥孺翻攝）

而另一組DNA，經過比對也發現，張嫌的大嫂(75歲黃姓婦人)在去年12月15日被兒子通報失蹤，楠梓分局勤區員警前往黃婦住家大樓察看，但她平日獨居未應門。警方聯繫家屬採驗DNA比對，發現血跡吻合，再行比對監視器，發現黃婦在去年11月29日曾進入屋內，30日凌晨3點19分，張嫌便騎乘單車出門，菜籃子載有物品，並多次出入住家，疑也將大嫂剁成屍塊後棄屍。

▲▼高雄分屍,高雄碎屍,專案小組8日上午在第五船渠河床尋獲一張疑似乾燥人皮。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼專案小組8日上午在第五船渠河床尋獲一張疑似乾燥人皮。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄分屍,高雄碎屍,專案小組8日上午在第五船渠河床尋獲一張疑似乾燥人皮。（圖／記者吳世龍攝）

由於張姓婦人、黃姓婦人遭殺害已有3周，甚至逾2個月，專案小組昨日僅辨識出3名受害婦人出沒時間，同時與時間賽跑，雖有部分監視器已遭覆蓋，不過目前皆已確認，張嫌不管是步行扛袋屍，還是騎單車運屍，最終都是出現在前鎮區金鞏橋，並將屍體拋入船渠內。而運屍路線也包括熱鬧商圈、連鎖賣場、美式賣場、家居名店等熱鬧地點。

▲高雄張姓男子涉嫌殺害3女，並將其分屍丟進第五船渠。（圖／記者許宥孺製表）

▲高雄張姓男子涉嫌殺害3女，並將其分屍丟進第五船渠。（圖／記者許宥孺製表）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／帥法官撩上新婚女法助！傳鹹濕照：願意等妳　律師尪心痛
快訊／板橋5樓頂加大火傳爆炸聲　父和2幼女受困搶救中
快訊／林昀儒、高承睿奪大滿貫賽男雙亞軍　創台灣最佳成績
碎屍魔狠殺3女「頭還沒找到」　高大成：恐3顆同埋隱密草叢
打氣驟降！公費流感疫苗昨僅打6千劑　剩1.8萬劑本周還用不完
盼碎屍案死者安息！高雄港工人撒冥紙　果然撈獲10塊人體組織
陳子豪表弟賴丁誌車禍離世　校方：是很乖的小孩
快訊／台灣亞冬運史上首面獎牌！陳映竹奪競速滑冰100公尺銅牌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

打撈碎屍卻未見人骨！高雄警曝3大原因：不排除流向外海

獨／帥法官撩上新婚女法助！傳鹹濕照：願意等妳　律師尪開吉

快訊／板橋5樓頂加大火傳爆炸聲　父和2幼女受困搶救中

彰化小黃停等紅燈！慘被客運「追尾硬督」　超無辜畫面曝光

碎屍3女丟前鎮河！陳其邁再罵「泯滅人性」：尊重司法從重量刑

黃瓊慧接恐嚇電話「說要槍斃我」　檢警8小時火速拘獲38歲男

錢轉不出去！保養品公司存款遭扣押　女董座火速繳稅救營運

盼碎屍案死者安息！高雄港工人撒冥紙　果然撈獲10人體組織

人夫簽完離婚協議後悔了！上銬+強灌催情藥性侵　完事又道歉

獨／左營仙姑4小時「活人變屍塊」　碎屍魔殺3女全丟金鞏橋

汪小菲失控怒罵張蘭 不滿被造謠幫大S包機！

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥

#麻將新手 #坐莊 被叫 #開門 拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻XDD

葛斯齊諷張穎穎不要臉　指她「曾寄黑函給大S」

【躲貓貓抓不到人怎麼辦】弟弟竟擲筊出動神明幫忙找XD

【身體刺小一點】友刺青太痛臨時「改圖」 她炸出魔性笑聲XD

【黃金大道】柯基棒賽後掃地機器人開工 結果一嚕過去...

打撈碎屍卻未見人骨！高雄警曝3大原因：不排除流向外海

獨／帥法官撩上新婚女法助！傳鹹濕照：願意等妳　律師尪開吉

快訊／板橋5樓頂加大火傳爆炸聲　父和2幼女受困搶救中

彰化小黃停等紅燈！慘被客運「追尾硬督」　超無辜畫面曝光

碎屍3女丟前鎮河！陳其邁再罵「泯滅人性」：尊重司法從重量刑

黃瓊慧接恐嚇電話「說要槍斃我」　檢警8小時火速拘獲38歲男

錢轉不出去！保養品公司存款遭扣押　女董座火速繳稅救營運

盼碎屍案死者安息！高雄港工人撒冥紙　果然撈獲10人體組織

人夫簽完離婚協議後悔了！上銬+強灌催情藥性侵　完事又道歉

獨／左營仙姑4小時「活人變屍塊」　碎屍魔殺3女全丟金鞏橋

劉喬安「滯美黑歷史」曝！　當地網紅揭政治詐欺內幕

打撈碎屍卻未見人骨！高雄警曝3大原因：不排除流向外海

2NE1朴春罕PO大尺度照！「雪白美臀全露出」　只穿死庫水掀網暴動

陳傑憲、張育成扛中心打線　中華隊開路先鋒有人選

獨／帥法官撩上新婚女法助！傳鹹濕照：願意等妳　律師尪開吉

屏東內埔警發送50份蹓蹓蛇小燈籠　民眾搶翻

要收750元審查費遭轟　NCC急聲明給收費標準、詳細理由

快訊／板橋5樓頂加大火傳爆炸聲　父和2幼女受困搶救中

快訊／林昀儒、高承睿奪大滿貫賽男雙亞軍　創台灣最佳成績

1天限定！高雄「吉伊卡哇海上遊港」明登場　路線、必拍視角曝光

臥室變屠宰場！人魔碎屍殺3女丟前鎮河畫面曝　還冷血看魚啃屍

社會熱門新聞

即／近高雄港再撈獲10人體組織、裝屍袋

陳子豪表弟自撞亡　機車卡牆壁現場畫面曝

丟丟妹跟男友台中遇襲　真相出爐　

養生館藏色情交易　秘密在淋浴間蓮蓬頭

快訊／嘉義「最大社區」今晨火警　1男送醫插治

史書華出軌治療師　超鹹濕對話全曝光

即／尋獲乾燥人皮！擴大打撈範圍

醉女11度低溫全裸躺大街還攔車　強制送醫

高雄殺人魔「切丁碎屍」　每塊約10cm丟河餵魚

嘉義民雄死亡車禍　貨車連撞「機車卡車底」騎士不治

即／男12樓墜落計程車頂　搶救不治

高雄碎屍魔性癖曝　屋內藏大量女性內衣褲

碎屍魔狠殺3女鮮血四處噴　次臥3面牆成破案關鍵

殺大嫂剁成肉塊放菜籃　單車運屍畫面曝

更多熱門

相關新聞

高雄港工人撒冥紙　祈求打撈順利

高雄港工人撒冥紙　祈求打撈順利

高雄市73歲張姓男子涉嫌殺害3名婦人並將屍體剁成肉塊，棄置於前鎮第五船渠，事情曝光後震驚社會。日前專案小組撈獲林姓婦人部分屍塊後，今(8日)上午再度進行打撈作業，而高雄港工人也在岸邊撒冥紙，盼逝者安息、打撈作業一切順利，專案人員後來果真撈獲10塊人體組織，目前送往鑑定。

網紅「闖墓地」失蹤　真相曝光網罵翻

網紅「闖墓地」失蹤　真相曝光網罵翻

高雄殺人魔運屍工具曝　警查扣腳踏車上鐵鍊

高雄殺人魔運屍工具曝　警查扣腳踏車上鐵鍊

即／近高雄港再撈獲10人體組織、裝屍袋

即／近高雄港再撈獲10人體組織、裝屍袋

即／尋獲乾燥人皮！擴大打撈範圍

即／尋獲乾燥人皮！擴大打撈範圍

關鍵字：

高雄分屍碎屍殺人失蹤楠梓分局楠梓分屍前鎮左營分局第五船渠

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

台灣女通緝犯在美落網！　身分曝光就是劉喬安

即／近高雄港再撈獲10人體組織、裝屍袋

快訊／汪小菲張蘭「抖音無限期封禁」！

大S樹葬「長眠地」曝光！　骨灰再研磨回歸自然

大S頭七和結婚紀念日！具俊曄告白惹淚

悲痛！陳子豪表弟車禍離世得年21歲

具俊曄棄遺產可預料！昔「徒手撐鷹架」救一票韓星

劉喬安「太陽花女王→染毒→落網」外貌曝

即／00:46嘉義大埔規模5.2地震　最大震度4級

女罹罕病「自動性高潮」每天至少5次體液狂瀉

大S骨灰放家中驚傳惹怒鄰居！　砲轟S家人自私

大S骨灰暫置家中「確定樹葬」安息

陳子豪表弟自撞亡　機車卡牆壁現場畫面曝

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」

更多

最夯影音

更多

汪小菲失控怒罵張蘭 不滿被造謠幫大S包機！

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面