快訊／嘉義「最大社區」今晨火警　緊急疏散住戶

▲嘉義最大社區今晨火警。（圖／記者翁聖勳攝，下同）
記者翁聖勳、葉國吏／嘉義報導
嘉義市「最大社區」今晨6時左右發生火警，相當單位緊急派出大批人力救援、疏散住戶。
嘉義市志昇街經國新城共有2234戶，為嘉義地區戶數最多的社區，今晨該社區107號6樓發生火警，嘉義市消防局派遣湖內、文化、南區、德安車組及東區91前往救援，共15車27人由第一大隊副大隊長擔任初期指揮官。
火勢於06：26撲滅，不過現場有濃煙，消防人員正在疏散住戶，目前起火戶救出一名民眾，無明顯外傷。詳細起火原因待查。
▲嘉義最大社區今晨火警。（圖／記者翁聖勳攝，下同）
記者翁聖勳、葉國吏／嘉義報導
嘉義市「最大社區」今晨6時左右發生火警，相當單位緊急派出大批人力救援、疏散住戶。
嘉義市志昇街經國新城共有2234戶，為嘉義地區戶數最多的社區，今晨該社區107號6樓發生火警，嘉義市消防局派遣湖內、文化、南區、德安車組及東區91前往救援，共15車27人由第一大隊副大隊長擔任初期指揮官。
火勢於06：26撲滅，不過現場有濃煙，消防人員正在疏散住戶，目前起火戶救出一名民眾，無明顯外傷。詳細起火原因待查。
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