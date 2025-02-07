搭捷運到大巨蛋看球可領20元補助　議員批不便民、籲納入市府站

▲台北大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北大巨蛋啓用、開放藝文活動後，躍升為台北市的重要場館。很多人可能不知道，搭乘捷運到大巨蛋看球賽可補貼票價20元，對此，北市議員詹為元指出，此補貼民眾領取且不便，且限定從捷運國父紀念館站出站才可領，建議可將市府站也納入補貼範圍。北市體育局今天表示，會轉知遠雄巨蛋評估開放前後的捷運站點。

北市議員詹為元指出，大巨蛋已經成為台北的重要場館，不管是看球賽還是演唱會，很多人都選擇搭捷運前往。而「搭捷運看球可領20元補助金」一事，近來也在社群平台threads上也掀起一陣討論，但20元的補貼真的能輕易領取到嗎？

詹為元說，根據「巨蛋體育館租用辦法」第10條第5款捷運票價補貼規定，「為促進大眾運輸使用，活動參與人數達3萬人以上時，租用人應負擔捷運票價補貼，金額為每張捷運票補貼新臺幣20元」。但弔詭的是，補貼對象卻限定捷運站，只能給最後一次出站是「國父紀念館站」的乘客，因此在網路上掀起一陣討論。

詹為元指出，也有看到不少民眾反映類似問題，例如「上次我搭到忠孝敦化吃個飯，騎Ubike去大巨蛋，結果被告知不能領補貼！」或「我從市政府站下車走過去卻無法領取補助」等。

詹為元直言，這樣的規定不僅不便民，甚至與市府不斷倡導分流的概念背道而馳。因為現況出現一方面政府鼓勵使用大眾運輸，另一方面卻用僵化的規則限制，讓民眾錯失應有的補貼，建議市府應把距離不到一公里的「市政府站」也納入補貼範圍。

對此，北市體育局先解釋活動參加辦法，指欲參加活動者憑票券至大巨蛋場館內使用捷運票價補貼機，掃描QR Code即可靠卡獲20元補貼。至於未來是否有機會開放國父紀念館前後站點納入補助？體育局說，會轉知遠雄巨蛋公司進行評估。