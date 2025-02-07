具俊曄放棄「遺產都給S媽」　律師喊勿做1事：錢全落汪小菲口袋

▲具俊曄和大S結婚不到3年。（圖／翻攝自YouTube、具俊曄IG）



記者施怡妏／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎2日病逝，享年48歲，時隔4天老公具俊曄打破沉默在IG發聲，承諾將遺產權利給S媽，並表示不讓任何惡人接觸家人，不過，蘇家宏律師指出，具俊曄絕對不能用「拋棄繼承」的方式，把權利給S媽，遺產會被汪小菲全部拿走，可以繼承取得遺產後，再把遺產移轉給S媽。

蘇家宏律師在臉書發文，具俊曄提到「會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽。」然而，這在法律執行上有3點要注意。首先，遺產繼承權是具俊曄作為法定配偶的專屬權利，無法直接轉讓給大S的媽媽，可以繼承取得遺產後，再把遺產移轉給S媽，比較安全與確實，但未來可能會面臨贈與稅的問題。

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此外，具俊曄不能通過「拋棄繼承」來將權利轉給S媽，如果大S沒有遺囑，具俊曄拋棄繼承的話，全部遺產將由兩個小孩繼承，「小孩的監護人是汪小菲，到時候不是大S的媽媽取得遺產。」

律師指出，如果大S有合法遺囑，並在遺囑中指定遺產給兩個小孩和S媽，那麼S媽可以在不侵害特留分的情況下，完整取得受遺贈的遺產。若遺囑中僅指定遺產給兩個小孩和大S的媽媽，完全沒有提到具俊曄，具俊曄擁有特留分扣減權，可以看屆時遺囑執行狀況，與汪小菲監護的狀況作決定，「但絕對不要拋棄繼承。」