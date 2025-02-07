具俊曄「大S遺產全給S媽」有難度！律師揭最大關鍵：要看汪小菲

▲韓星具俊曄和大S（徐熙媛）結婚不到3年，女方就因流感併發肺炎猝逝，他為此悲痛欲絕。（圖／翻攝自大S IG）

記者閔文昱／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎2日病逝，享年48歲，時隔4天老公具俊曄打破沉默在IG發聲，承諾將遺產權利給S媽，並表示不讓任何惡人接觸家人。不過，知名律師葉慶元指出，具俊曄的這項決定恐怕並不容易實現，其中的關鍵就在於大S的前夫，也就是孩子們的生父汪小菲。

大S老公具俊曄6日晚間打破沉默發文，突然痛失愛妻，他坦言「經歷無法語言形容的悲傷和痛苦」。至於外界高度關注的遺產部分，具俊曄身為大S法定配偶，把所有權利留給S媽，「熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽」。

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▲大S前夫汪小菲。（圖／娛樂中心攝）

對此，葉慶元6日晚間在臉書發文解釋了台灣法律中配偶的兩個權利，包括擁有賸餘財產分配請求權，以及對於扣除該部分後的遺產，配偶有與子女共同繼承的權利，因此具俊曄在這情況下可以再分得1/3的遺產。

不過，葉慶元也提到，如果具俊曄選擇拋棄繼承，這些權利並不會直接轉給大S的母親，而是由大S的兩個孩子平均繼承，由於這兩個孩子都還未成年，因此這部分財產事實上會由汪小菲以子女父親的身份取得管理權利，即便具俊曄與大S的孩子簽署繼承協議，仍需生父汪小菲的參與並代表子女同意，因此大S的財產管理權在某種程度上依然與汪小菲密切相關。